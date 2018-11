Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben overeenstemming bereikt over een proef met de opvang van uitgeprocedeerde migranten. Vorige week was al bekend dat een akkoord op handen was, donderdag werd de overeenkomst ondertekend door de betrokken partijen.

Afgesproken is dat de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Groningen begin volgend jaar beginnen met de ontwikkeling van een Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV), waarin asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn en geen recht op verblijf hebben terecht moeten komen.

Uitgeprocedeerden moeten vervolgens meewerken aan hun uitzetting om voor opvang in de LVV's in aanmerking te komen. "Als je de kont tegen de krib gooit en nooit meewerkt, dan vervalt je plek in die LVV", zei staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) donderdag.

Het gaat om een proef die drie jaar moet duren. Het kabinet hoopt met de opgedane ervaringen in 2021 uiteindelijk tot een bestuursakkoord te komen.

Bed-bad-broodregeling leidde tot crisis in vorig kabinet

Het akkoord moet een einde maken aan de langslepende discussie over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. De kwestie rond de zogenoemde bed-bad-broodregeling leidde in het vorige kabinet nog tot een crisis. VVD en PvdA konden het niet eens worden over de opvang.

Uitgeprocedeerden zonder recht op verblijf die Nederland niet willen of niet kunnen verlaten, komen op dit moment terecht in gemeentelijke opvangcentra.

Rechtse partijen vinden dat deze groep niet moet worden opgevangen, omdat dat een prikkel zou geven om Nederland niet te verlaten. Linkse partijen vinden dat de groep van kleding en onderdak voorzien moet worden en ontbijt en een avondmaaltijd moet krijgen (bed-bad-brood).

Met de proef neutraliseert de coalitie deze discussie voor de komende drie jaar.

