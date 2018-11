D66 trekt haar handen af van het VVD-plan om 10 miljoen euro te investeren in geboortebeperking in Afrika. De reden hiervoor zijn de "rabiate" uitspraken van VVD-Kamerlid Wybren van Haga, die stelde dat anticonceptie meer "rendement" oplevert dan investeringen in de bestrijding van honger, ziekten en onderwijs.

D66 steunde aanvankelijk het voorstel van de coalitiepartner, maar de uitspraken van Van Haga gaan D66-Kamerlid Achraf Bouali te ver. "Onacceptabel", aldus het Kamerlid.

"D66 is absoluut voorstander van extra investeringen in voorlichting en toegang tot anticonceptie. Zodat vrouwen zelf kunnen kiezen voor anticonceptie, daar eenvoudig aan kunnen komen en weten hoe dat werkt. Maar geenszins ten koste van onderwijs, voeding of vaccinaties."

D66 komt nu samen met coalitiepartner CDA zelf met een voorstel om 10 miljoen extra vrij te maken "voor toegang tot en voorlichting over anticonceptie in ontwikkelingslanden".

Van Haga omschrijft de bevolkingsgroei in Afrika als "catastrofaal" waar iets tegen gedaan moet worden. Inzetten op anticonceptie levert volgens de VVD'er meer rendement op. "Het is lullig voor mensen die geen schooltje meer krijgen. Maar je kunt je geld maar één keer uitgeven", zei hij tegen De Telegraaf.

Minister Kaag uitte eerder al kritiek

Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag uitte dinsdag al kritiek op de uitspraken van de VVD'er. "Mensenlevens mogen nooit in termen van rendement beschreven worden", zei zij in het radioprogramma Spraakmakers.

Kaag benadrukte dat anticonceptie al jaren deel uitmaakt van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van Nederland. "Maar alleen maar kijken naar het beperken van bevolkingsgroei is onvoldoende als je het loskoppelt van zaken als onderwijs, werk en het tegengaan van klimaatverandering", aldus Kaag.