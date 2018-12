Burgemeester Marco Out van Assen heeft donderdag zijn lidmaatschap van de VVD opgezegd, omdat hij zich niet kan vinden in de huidige koers van de partij.

Out, die de partij na 25 jaar vaarwel zegt, schrijft donderdag in een bericht op Facebook dat de standpunten van de VVD de laatste tijd steeds verder van zijn "waarden en mening" af zijn komen te staan.

"Steeds vaker betrapte ik me er de afgelopen tijd op dat ik me ongemakkelijk voelde wanneer de letters VVD aan mijn naam of functioneren als burgemeester werden verbonden", aldus Out. De burgemeester stelt dat hij zich niet meer vertegenwoordigd voelt door de volksvertegenwoordigers die mede door hem waren gekozen.

De reden van de opzegging is volgens de burgemeester een optelsom van gebeurtenissen geweest. Het ging hem onder meer om verschillende omstreden proefballonnetjes van de VVD-fractie in de Tweede Kamer.

Inperking demonstratierecht was druppel

De spreekwoordelijke druppel was de oproep die VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff deed om het demonstratierecht in te perken, daags na de ongeregeldheden rond de sinterklaasintocht.

Ook verwijst Out naar het omstreden idee van Dijkhoff om hardere straffen uit te delen in bepaalde wijken. Het plan "druist volledig in" tegen zijn rechtsgevoel, schrijft Out.

Daarnaast heeft de oproep van de VVD om de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris van Asiel af te schaffen tot "grote verbazing en ongeloof" geleid bij Out. "Ik ben ervan overtuigd dat een strikt en stringent asielbeleid noodzakelijk is", aldus de burgemeester.

"Tegelijkertijd ben ik er mede door mijn eigen ervaringen van overtuigd dat het noodzakelijk is om een procedure te hebben die verstandige uitzonderingen op de geldende regels mogelijk maakt. Ik voel niet voor een samenleving waar regels boven verstand worden geplaatst."

Out beschuldigt partij van 'politiek handjeklap'

Ook heeft hij kritiek op de manier waarop de Eerste Kamer deze week met hulp van de VVD de kroonbenoeming van de burgemeester uit de Grondwet heeft geschrapt. Out spreekt van "politiek handjeklap".

"De Eerste Kamer als partijpolitiek orgaan, in plaats van als de plek waar zorgvuldige toetsing op besluitvorming plaatsvindt", zegt Out.

Out is sinds 2014 burgervader van Assen. Hij zegt verder te gaan als partijloze burgemeester.

