De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag was laag. Vanwege gemeentelijke herindelingen per 1 januari konden mensen in 37 gemeenten naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen.

Grootste partijen per gemeente Groningen: GroenLinks (11), PvdA (6), D66 (5), SP (5)

Haarlemmermeer: VVD (7), HAP (7), CDA (5), Forza (5)

Noordoost-Friesland: CDA (7), FNP (5), CU (4), S!N (4)

Beekdaelen: CDA (7), Vernieuwingsgroep (6), Beekdaelen Lokaal (5), VVD (4)

Westerkwartier: VZ Westerkwartier (6), CU (6), CDA (5), GroenLinks (5)

Het Hogeland: Gemeentebelangen (8), CDA (6), PvdA (4), CU (4)

Altena: CDA (8), Altena Lokaal (6), SGP (5), CU (4), Progressief Altena (4)

West Betuwe: Dorpsbelangen (5), SGP (5), CDA (4), VVD (3), CU (3), LLBWB (3)

Hoeksche Waard: CDA (8), De Lokalen (6), SGP (6), VVD (4)

Vijfheerenlanden, uitslag nog niet bekend

Noordwijk: NZLokaal (5), VVD (5), CDA (5), PUUR Noordwijk (4), Lijst Salman Noordwijk (4)

Molenlanden: Doe Mee! (7), CDA (6), SGP (5), CU (5)

In Groningen, Haren en Ten Boer heeft GroenLinks een monsterzege behaald. Met 11 van de 45 zetels is de partij bijna twee keer zo groot als de overige grootste partijen. Op 1 januari 2019 worden de drie gemeenten samengevoegd.

De op een na grootste partij in Groningen is de PvdA, die zes zetels heeft binnengehaald. Daarna volgen D66 en SP met ieder vijf zetels. In 2014 werd D66 in zowel Groningen als Haren nog de grootste.

De opkomst was 44,1 procent, veel lager dan vier jaar geleden in Groningen (54,5 procent), in Haren (75,5 procent) en Ten Boer (64,4 procent).

VVD in Haarlemmermeer de grootste

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft de VVD zeven zetels behaald, waarmee de partij de grootste is geworden. Op 1 januari fuseren de drie gemeenten tot de gemeente Haarlemmermeer.

Ook de lokale partij HAP behaalde zeven zetels, hoewel deze partij iets minder stemmen kreeg dan de VVD. Erna volgen CDA (5), Forza (5), GroenLinks (4) en D66 (3).

Het gaat om een voorlopige uitslag. In Haarlemmermeer waren 39 zetels te verdelen. Het opkomstpercentage lag op 34,9 procent. In totaal mochten ruim 118.000 hun stem uitbrengen.

CDA wint in Noordoost-Friesland en Beekdaelen

In de nieuw te vormen gemeenten Noordoost-Friesland (Friesland) en Beekdaelen (Limburg) wordt het CDA de grootste partij.

In de gemeenteraad van Noordoost-Friesland, waarin de huidige gemeenten Dongeradeel, Ferwerdaradiel en Kollumerland opgaan, krijgt het CDA zeven zetels. Erna volgt de lokale partij FNP met vijf zetels en de ChristenUnie met vier.

De andere vijf partijen die plaatsnemen in de raad zijn S!N (4), VVD (3), PvdA (3), Gemeentebelangen (2) en ELP-NEF (1). De opkomst was 46,37 procent.

In de toekomstige gemeente Beekdaelen (Limburg), een fusie van de gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen, behaalde het CDA eveneens zeven zetels. Erna volgen Vernieuwingsgroep (6) en Beekdaelen Lokaal (5).

De VVD krijgt drie zetels, GroenLinks twee en de PvdA en D66 krijgen er elk één. Iets meer dan 50 procent van de kiesgerechtigden heeft in Beekdaelen zijn of haar stem uitgebracht.

Een vrouw brengt haar stem uit in Poppodium Duycker, waar inwoners van Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en Spaarnwoude konden stemmen. (Foto: ANP)

Winst naar lokale partijen in Westerkwartier en Het Hogeland

In de gemeenten Westerkwartier (Groningen) en Het Hogeland (Groningen) hebben lokale partijen overwinningen behaald. Het gaat om voorlopige uitslagen. Donderdag worden de voorkeursstemmen nog geteld.

In Westerkwartier, een samenvoeging van de gemeenten Leek, Zuidhorn, Grootegast en Marum, komen VZ Westerkwartier en ChristenUnie ieder met zes zetels in de raad.

Erna volgen CDA en GroenLinks met vijf zetels. De PvdA neemt plaats in de raad met vier zetels, de VVD met drie en de nieuwe partij Sterk Westerkwartier met twee. D66 en 50Plus krijgen elk één zetel. De opkomst van 50 procent is lager dan die in 2014.

Gemeentebelangen is de grootste geworden in Het Hogeland met acht zetels. Per 1 januari fuseren Bedum, Eemsmond, De Marne en Winsum. Verder ziet de zetelverdeling er als volgt uit: CDA (6), PvdA (4), ChristenUnie (4), GroenLinks (3), SP (2) en VVD (2). 52,5 procent van de kiesgerechtigden heeft zijn of haar stem uitgebracht.

CDA grootste in Altena, Dorpsbelangen en SGP winnaars in West Betuwe

In de toekomstige gemeente Altena (Noord-Brabant) is het CDA de grootste partij geworden met acht zetels. De lokale partij Altena Lokaal eindigde op de tweede plaats met zes zetels.

Verder behaalde de SGP vijf zetels en de VVD drie. ChristenUnie en Progressief Altena eindigden ieder met vier zetels. Tot slot komt Burgerstem Altena met één zetel in de raad. De opkomst was 52,15 procent. De gemeente ontstaat door de fusie van het Land van Heusden en Altena: Aalburg, Werkendam en Woudrichem.

In de Gelderse gemeente West Betuwe, waarin Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal fuseren, zijn Dorpsbelangen en de SGP de grootste partijen geworden met beide vijf zetels. Het CDA behaalde vier zetels en de VVD, ChristenUnie en de lokale partij LLBWB behaalden er drie.

Verenigd West Betuwe, D66, PvdA en GroenLinks komen alle vier met twee zetels in de raad. Het opkomstpercentage is blijven steken op 52,5 procent.

Mensen brengen hun stem uit in Hoeksche Waard. (Foto: ANP)

In regio Zuid-Holland CDA grote winnaar

In de fusiegemeente Hoeksche Waard (Zuid-Holland), waar 37 zetels moesten worden verdeeld, heeft het CDA de winst behaald. De partij neemt met acht zetels plaats in de raad. De Lokalen en de SGP volgen met zes zetels en de VVD behaalde er vier. Verder gaan er drie zetels naar D66 en twee naar zowel de PvdA als de ChristenUnie.

De opkomst kwam maar net boven de 46 procent uit. In de fusiegemeente gaan Strijen, Cromstrijen, Oud-Beijerland, Korendijk en Binnenmaas samen.

Ook in Vijfheerenlanden heeft het CDA de meeste stemmen gekregen bij de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeente wordt per 1 januari gevormd door Leerdam (Zuid-Holland), Zederik (Zuid-Holland) en Vianen (Utrecht) en zal deel gaan uitmaken van de provincie Utrecht.

Hoeveel zetels de partijen daar heeft gewonnen, is nog niet bekend. De zetelverdeling volgt pas nadat donderdag ook de voorkeursstemmen zijn gesteld. De SGP en VHL Lokaal lijken respectievelijk de nummer twee en nummer drie te worden. In totaal in de opkomst in de nieuwe gemeente 46 procent.

Per 1 januari gaan Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk op in de nieuwe gemeente Noordwijk (Zuid-Holland). De zetelverdeling is er al volgt: NZLokaal (5), VVD (5), CDA (5), Lijst Salman (4), PUUR Noordwijk (4), GroenLinks (2), D66 (1) en PvdA (1).

Winst voor lokale partij in Molenlanden

In de nieuwe Zuid-Hollandse gemeente Molenlanden is de lokale partij Doe Mee! de winnaar. De partij kreeg 4.485 stemmen en behaalde daarmee zeven zetels. Tweede werd het CDA met zes zetels. SGP en ChristenUnie behaalden ieder vijf zetels en de VVD drie. Tot slot neemt Progressief Molenlanden met één zetel plaats in de raad.

De gemeenten Molenwaard en Giessenlanden gaan per 1 januari samen verder als Molenlanden. De nieuwe gemeente zal ongeveer 43.500 inwoners tellen.

