De stembureaus in 37 gemeenten zijn woensdag om 7.30 uur geopend voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het gaat om gemeenten die per 1 januari worden heringedeeld tot in totaal twaalf gemeenten.

De grootste gemeente waar woensdag gestemd wordt, is Groningen. De gemeente wordt samengevoegd met Haren en Ten Boer. In totaal kunnen zo'n 190.000 kiesgerechtigden daar hun stem uitbrengen. In heel Nederland mogen bijna 725.000 mensen stemmen.

In het nieuwe Haarlemmermeer konden jongeren die voor het eerst mogen stemmen al in de nacht van dinsdag op woensdag hun stem uitbrengen. Ook kon er 's nachts gestemd worden in Groningen, waar de opkomstpercentage om 11.30 uur rond de 8 procent lag.

Om 11.00 uur had in Het Hogeland 10,1 procent van de kiesgerechtigden een stem uitgebracht. Op datzelfde tijdstip had in de Westerkartier 11,4 procent gestemd en in de gemeente Noordwijk 11 procent.

Kiezers kunnen zowel in hun eigen gemeente als in een van de gemeenten waarmee gefuseerd wordt hun stem uitbrengen.

De stemlokalen gaan om 21.00 uur dicht. Alle gemeenten gaan ervan uit dat de uitslag voor middernacht bekend is.

Overzicht gemeenten na herindeling Groningen

Hoeksche Waard

Het Hogeland

Westerkwartier

Noordoost-Friesland

Haarlemmermeer

West Betuwe

Molenlanden

Noordwijk

Altena

Beekdaelen

Vijfheerenlanden

Vroege stemmers bij het stembureau in Nieuw-Beijerland. (Foto ANP)

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!