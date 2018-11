Topambtenaar Henk Brons heeft van het ministerie van Binnenlandse Zaken een buitenlandvergoeding van ruim 40.000 euro ontvangen voor zijn werkzaamheden op Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Dat terwijl hij van de negen maanden in kwestie slechts achttien dagen op de eilanden van het Koninkrijk heeft verbleven.

De rest van de tijd woonde hij in Nederland, meldt de NOS vrijdag.

Brons (61) was tussen 1 januari 2015 en 1 juli 2018 de vertegenwoordiger van Nederland op de eilanden. Voor zijn werkzaamheden kwam hij in aanmerking voor een onkostenvergoeding, onder andere om dubbele woonlasten en een eventuele hogere levensstandaard te compenseren. De vergoeding voor Brons bedroeg 4.500 euro per maand.

Tegen de richtlijnen in

In september 2017 kreeg Brons - voormalig directeur van de Rijksvoorlichtingsdienst en oud-woordvoerder van premier Mark Rutte - er een nieuwe topfunctie bij. Hij werd waarnemend directeur Koninkrijksrelaties en keerde terug naar Nederland. De hoogste ambtenaar van het ministerie van Binnenlandse Zaken zorgde ervoor dat Brons zijn buitenlandvergoeding kon behouden.

Dat is echter tegen de richtlijnen van het ministerie die voorschrijven dat je niet langer dan zestig opeenvolgende dagen ergens anders mag verblijven, om in aanmerking te komen voor de vergoeding.

Van de negen maanden dat Brons een dubbele functie met buitenlandvergoeding ontving, verbleef hij uiteindelijk achttien dagen op Curacao. Dat komt neer op 2.319 euro per dag. De vergoeding van 41.745 euro kwam bovenop zijn salaris dat in 2017 181.000 euro bedroeg.

Brons verbleef in een ambtswoning en hoefde geen huur, gas, water en licht te betalen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken laat in een reactie weten dat de periode waarop de kwestie betrekking heeft "een complexe tijd" op de eilanden was. Ook in Nederland was de situatie door wisselingen op ministeries en de start van een nieuw kabinet hectisch, waardoor een "indringend beroep" is gedaan op Brons.

Ministerie spreekt van 'uitzonderlijke situatie'

Het ministerie stelt dat er in dit geval "maatwerk" is geleverd voor de topambtenaar. Binnenlandse Zaken bood Brons aan de buitenlandvergoeding intact te laten in de veronderstelling dat hij op termijn zijn werkzaamheden in Curaçao volledig zou oppakken.

Een woordvoerder van het ministerie laat weten dat er sprake was van een uitzonderlijke situatie. Hij benadrukt met klem dat het geen gangbare praktijk is dat ambtenaren in Nederland verblijven, maar wel een buitenlandvergoeding opstrijken.

Het ministerie ziet verder geen aanleiding om met Brons in gesprek te gaan over eventuele terugbetaling. Brons is tegenwoordig directeur-generaal Koninkrijksrelaties bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.