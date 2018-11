Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft het kabinet donderdag opgeroepen om de zetel die Nederland in de VN-Veiligheidsraad heeft in te zetten om een wapenembargo tegen Saoedi-Arabië in te stellen.

De coalitiepartijen CDA, D66 en CU verenigden zich met oppositiepartijen SP, GroenLinks en PvdA met de oproep aan het kabinet een daad te stellen ten aanzien van de rol die de Saoedi's in het conflict in Jemen spelen. De VVD en Forum voor Democratie (FVD) zijn tegen.

Of minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken gehoor geeft aan de oproep, is nog maar de vraag. Hij denkt dat het verzoek op voorhand al kansloos is.

Onder anderen SP-Kamerlid Sadet Karabulut wijst op de grootschalige schendingen van mensenrechten en het oorlogsrecht waar Saoedi-Arabië zich schuldig aan maakt. Ze wijst er ook op dat de Saoedi's uithongering inzetten als wapen.

Minister Blok zegt de zorgen in de Kamer te delen, maar niet zo ver als een wapenembargo te willen gaan. Hij wijst erop dat een resolutie het in de VN-Veiligheidsraad naar alle waarschijnlijkheid niet zal halen, omdat landen die de wapens aan de Saoedi's leveren, zoals de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, niet bereid zullen zijn de export van wapens te stoppen.

Volgens CDA'er Martijn van Helvert neemt dat niet weg dat het kabinet in ieder geval een poging zou moeten wagen om de tijdelijke zetel die Nederland in de Veiligheidsraad heeft in te zetten om de naar schatting veertien miljoen in honger verkerende Jemenieten te helpen. "Is het te veel gevraagd om het te opperen?", aldus de CDA'er

Westen heroverweegt relatie na moord op Khashoggi

De rol die Saoedi-Arabië in de oorlog in Jemen speelt, is in verschillende westere landen de afgelopen weken op de politieke agenda beland. Na de brute moord op de kritische Saoedische journalist Jamal Khashoggi werden verschillende westerse landen gedwongen hun bondgenootschap met het olierijke Arabische koninkrijk opnieuw tegen het licht te houden.

De westerse steun aan het Saoedische regime in de oorlog in Jemen, die sinds 2015 woedt, wordt daarbij ter discussie gesteld en is in verschillende landen reden om de relatie met Saoedi-Arabië te heroverwegen. Tot concrete sancties en acties tegen het koninkrijk heeft deze herbezinning echter niet geleid.

