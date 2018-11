De hogere belasting van 51 euro op de energierekening wordt volgend jaar toch doorgevoerd. Het voorstel van GroenLinks om de taks te schrappen kon op sympathie van coalitiepartijen D66 en ChristenUnie rekenen, maar de grootste regeringspartij VVD wijst het idee af.

Aanvankelijk zag de VVD wel iets in het plan. Kamerlid Helma Lodders stond er "welwillend" tegenover, zei ze dinsdag tegen NU.nl.

Maar nu blijkt dat er geen overeenstemming is over de financiering, melden bronnen woensdag aan NU.nl. Bedrijven moeten in het GroenLinks-voorstel de misgelopen miljoenen namelijk ophoesten via een hogere energiebelasting en dat zien de liberalen niet zitten.

Een tegenvoorstel om ook burgers mee te laten betalen voor de dekking ging weer voor GroenLinks te ver.

Vooral huishoudens merken verhoging

Dit kabinet wil volgend jaar de energiebelasting verhogen via een lagere belastingkorting van 51 euro. Vooral huishoudens zullen dit merken. De maatregel levert de schatkist 410 miljoen euro op.

GroenLinks-Kamerlid Bart Snels wil de belastingverhoging van tafel omdat vooral mensen met een laag inkomen het voelen in de portemonnee. Dat bleek ook uit eerdere berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB). Ook zou de maatregel het draagvlak van het klimaatbeleid schaden en heeft het geen effect op het milieu, aldus Snels.

Als de coalitie het beleid had gewijzigd, was GroenLinks bereid geweest in te stemmen met de verhoging van het lage btw-tarief. Dat leidde dinsdag al tot kritiek van medeoppositiepartijen.

'Twee vliegen in één klap'

De Tweede Kamer debatteert woensdag met staatssecretaris Menno Snel van Financiën over de belastingplannen voor volgend jaar.

De bewindsman reageerde nog kort op het voorstel van GroenLinks. Volgens Snel worden mensen met een laag inkomen via de algemene heffingskorting gecompenseerd. Dit kabinet verhoogt de korting die je krijgt op de inkomstenbelasting.

"Dat is de meest gerichte ondersteuning voor lage inkomens", antwoordde de Snel op vragen van SP'er Renske Leijten.

Volgens Leijten sla je twee vliegen in één klap als je de belastingkorting voor huishoudens in stand houdt en bedrijven daarvoor aanslaat: je compenseert mensen met een laag inkomen en je stimuleert bedrijven de CO2-uitstoot te verlagen.

Overigens heeft het kabinet aan de zogenoemde klimaattafels gevraagd naar de energiebelasting te kijken. Aan deze tafels onderhandelen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden over een nieuw klimaatakkoord.