Den Haag heeft om veiligheidsredenen "een groot aantal" personeelsleden van de ambassade in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad terug naar Nederland gehaald, zo heeft minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) maandag in Brussel gezegd.

Er zijn volgens hem in de kwestie-Asia Bibi "helaas" doodsbedreigingen geuit aan het adres van Nederlandse diplomaten. "We nemen de veiligheid van ons personeel heel serieus."

Het is in Pakistan onrustig vanwege Bibi, een christelijke vrouw die onlangs door het Pakistaanse hooggerechtshof werd vrijgesproken van godslastering. De radicale islamitische beweging Tehreek-e-Labbaik (TLP) verzet zich daartegen en eist de doodstraf van de rechters.

De advocaat van Bibi, Saif Ul Malook, vluchtte naar Nederland en heeft hier tijdelijke opvang aangeboden gekregen.

De ambassade is niet volledig gesloten. Er worden nog steeds visa en paspoorten verwerkt, aldus Blok. "We hebben de omvang moeten terugbrengen, maar er is staf aanwezig."

Bibi werd in 2010 opgepakt na een ruzie over drinkwater met moslima's uit haar dorp. De 53-jarige vrouw zou denigrerende opmerkingen hebben gemaakt over de profeet Mohammed. Een rechter oordeelde dat ze de doodstraf moest krijgen, maar dat besluit werd eerder deze maand teruggedraaid.

Drie dagen lang grote protesten

Het nieuwe vonnis leidde in Pakistan tot felle protesten. Groepen betogers blokkeerden drie dagen lang straten in grote steden als Lahore en Karachi. Na gesprekken tussen de regering en de TLP kwam een einde aan de betogingen.

De Pakistaanse overheid heeft daarbij de toezegging gedaan een petitie om de zaak tegen Bibi opnieuw te doen niet te blokkeren. Ook is verzekerd dat de vrouw het land voorlopig niet mag verlaten. Bibi bevindt zich momenteel op een beveiligde locatie.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!