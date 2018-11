Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) maakt zich geen zorgen over het voortbestaan van de Toto. Het kansspel voor sportweddenschappen moet straks zes keer meer belasting betalen. Dat heeft mogelijk gevolgen voor de sportsector en het voortbestaan van de organisatie.

In de belastingplannen voor volgend jaar staat een forse belastingverhoging in de boeken. Nu betaalt de Toto, volledig eigendom van de staat, 5 procent belasting over alle inleg. Dat wordt 29 procent, bijna zes keer zoveel.

Sportkoepels KNVB en NOC*NSF sloegen vrijdag in een brief aan Snel alarm over de hogere taks. Die kan negatief uitpakken voor de afdracht aan de achttien goede doelen die de Toto steunt.

Ook de tabakswinkels vrezen voor lagere inkomsten omdat het fysiek gokken op sportwedstrijden met de hogere belasting niet meer rendabel zou zijn.

De Nederlandse Loterij (NLO), het moederbedrijf van de Toto, waarschuwde voor "grote en onherstelbare schade".

Maar Snel denkt dat het niet zo'n vaart zal lopen. "De Toto verdwijnt niet", zei hij vrijdag in de Tweede Kamer. "Ik denk niet dat dit zo'n aanslag is dat de NLO niet meer winstgevend is."

Overigens zal Snel daar als aandeelhouder zelf de consequenties van ondervinden, de winst gaat namelijk naar de Staat. "Ik neem voor lief dat we minder dividend krijgen", aldus Snel. De bewindsman erkent dat de belastingverhoging geen fijne mededeling was. "Wat dat betreft was het een slechtnieuwsgesprek."

'Lastig om oordeel te vellen'

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt merkt op dat er nu twee verschillende verhalen worden verteld door de staatsdeelneming en de staatssecretaris. "Dat maakt het lastig om een oordeel te vellen."

Ook Henk Nijboer (PvdA) wil meer informatie: "Wij moeten hier volgende week donderdag over stemmen." D66 en 50Plus zijn eveneens kritisch.

Maar Snel heeft goede hoop dat de NLO deze belastingverhoging aankan. "Je kunt aanpassingen doen in de winst, de prijs en de kosten."

De lagere afdrachten aan goede doelen en de sportsector worden door het ministerie van Financiën geschat op 3,2 miljoen euro. Dat bedrag wordt gecompenseerd via de begroting voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Alle argumenten ten spijt, blijft Snel erbij dat de maatregel noodzakelijk is. Wel blijft hij met de NLO in gesprek over de gevolgen en zal hij de Kamer daarover informeren.