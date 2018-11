De Tweede Kamer kan leven met een verlenging van vier maanden van de missie in Mali. De Nederlandse soldaten keren vanaf mei terug.

Het kabinet blijft wel een aantal andere missies in de Sahel steunen. Alleen PVV en DENK zijn tegen de verlenging. De missie in Afghanistan wordt juist uitgebreid.

Nederland levert sinds 2014 een bijdrage aan Minusma, de missie van de Verenigde Naties. Het kabinet stopt, omdat de steun "met het oog op de gereedheid van de krijgsmacht" niet langer vol te houden is, zei minister van Defensie Ank Bijleveld. Welk land de Nederlandse rol in Mali zal overnemen, is nog niet bekend.

Meerdere Kamerleden hadden kritiek op de plannen om andere missies in de regio te steunen. "Zo wordt de bijdrage te veel versnipperd", meent Bram van Ojik van GroenLinks. D66 had liever gezien dat Mali het belangrijkst was gebleven.

De situatie in Mali blijft moeilijk, aldus Bijleveld. "Maar zonder de Nederlandse bijdrage zou het er in Mali een stuk slechter voor hebben gestaan." Er zijn ongeveer 250 Nederlanders in Mali die inlichtingen verzamelen.

