Henk Otten wordt, als het aan partijvoorzitter Thierry Baudet ligt, de allereerste lijsttrekker voor Forum voor Democratie (FVD) voor de Eerste Kamer. Otten is nu penningmeester en medeoprichter van de partij. Op het partijcongres op 24 november moeten de partijleden nog officieel instemmen met de voordracht.

Dat laten Otten en Tweede Kamerfractievoorzitter Baudet in een gesprek met NU.nl weten. "2019 wordt een cruciaal jaar", zegt Otten. De Provinciale Staten kiezen uiteindelijk de Eerste Kamer, waarin de coalitiepartijen momenteel een meerderheid van slechts één zetel hebben.

Als zij die meerderheid in maart 2019 verliezen, wat gezien de ontwikkelingen in verschillende peilingen heel goed mogelijk is, dan zullen ze zich tot de oppositie moeten richten om plannen door het parlement te loodsen.

FVD ziet zijn kans schoon om dan voor het eerst sinds het prille bestaan van de partij een machtspositie in te nemen. "Er verandert voor ons heel veel als we echte macht krijgen. Als de coalitiepartijen ons nodig hebben, dan zitten we opeens heel anders in de wedstrijd", zegt Baudet.

'We willen de boel opschudden'

In dat geval zou het kabinet wat Forum voor Democratie betreft moeten breken met het bestaande beleid op de punten immigratie (de grenzen moeten sluiten, geen VN-migratiepact), het klimaat (stoppen met het Klimaatakkoord) en de invoering van directe democratie (herinvoering van het referendum).

Bovendien moeten de drie verantwoordelijke bewindslieden Mark Harbers (staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), Eric Wiebes (minister van Klimaat) en Kajsa Ollongren (minister van Binnenlandse Zaken) volgens de partij opstappen.

"Dat is onze inzet", aldus Otten. "Anders valt er met ons geen zaken te doen. We gaan niet voor kleine politieke puntjes. We willen de boel opschudden." Dat is volgens Baudet ook precies een kwaliteit van Otten. "Hij kan goed kletspraat ontmaskeren. Ik verwacht dat hij dat ook in de Eerste Kamer gaat doen."

Kortom, dit kabinet hoeft niet op steun van FVD te rekenen, zeggen Otten en Baudet.

Overigens heeft Otten zelf geen hoge pet op van het instituut de Eerste Kamer. "Kijk naar hoeveel bijbanen al die senatoren hebben. Het is nu het erebalkon van het partijkartel." Zelf zegt de beoogd lijsttrekker geen andere banen dan zijn functies bij FVD te hebben.

'We willen als één organisatie functioneren'

Als de regeringspartijen hun meerderheid in de senaat verliezen, zijn de verkiezingen voor de partij geslaagd. Otten hoopt meer zetels in de Eerste Kamer te halen dan de twee die Forum voor Democratie nu in de Tweede Kamer heeft.

Baudet: "We willen als één organisatie functioneren, zodat beide Kamerfracties snel op elkaar kunnen reageren. Zo kunnen we het kabinet dwingen naar ons te luisteren."

Het idee om Otten als lijsttrekker naar voren te schuiven, komt niet voor niets van Baudet. Zij hebben samen de partij opgericht. De twee kennen elkaar inmiddels tien jaar, vooral de laatste drie jaar is er intensief samengewerkt toen FVD als politieke partij uit de grond gestampt moest worden.

Otten studeerde rechten en economie in Groningen. Daarna werkte hij als advocaat in de financiële sector in binnen- en buitenland en als ondernemer.

"We vullen elkaar aan", zegt Baudet. "Als type mens, maar ook in de organisatie. Het is een eer dat mijn meest nauwe collega de kar gaat trekken voor de Eerste Kamerverkiezingen."

Ottens leiderschapsstijl kreeg begin dit jaar nog kritiek te verduren van ontevreden partijleden. Enkelen werden geroyeerd, anderen zeiden hun lidmaatschap op. "Waar gehakt wordt, vallen spaanders", zei Otten daar toen over.

'Houden serieus rekening met verkiezingen volgend najaar'

In totaal heeft het FVD-bestuur de afgelopen acht maanden 1.300 mensen gesproken, van wie er 150 zijn geselecteerd voor de kandidatenlijsten voor de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar maart.

Er komen dus veel nieuwe gezichten bij. Tot nu toe kon de partij in een betrekkelijk klein, overzichtelijk groepje beslissingen nemen. De groei maakt de partij kwetsbaar, maar Baudet en Otten zeggen daar niet bang voor te zijn. Ze hebben ook geen andere keuze. "Andere partijen hebben hun organisatie zeventig jaar lang kunnen opbouwen. Wij moeten dat in 1,5 jaar doen. We zitten in een snelkookpan", zegt Baudet.

Otten heeft nog niet nagedacht over zijn stijl van debatteren. "Ik ga in ieder geval niet in een militair vestje de Eerste Kamer toespreken", zegt hij knipogend richting Baudet. "Maar je begint je eerste debat wel in het Latijn, toch?", reageert de partijvoorzitter.

De mannen hopen dat de kiezer net zo op verandering in het politieke landschap zit te wachten als zijzelf. "Dat kantelpunt is dichtbij", meent Otten. "Er moet iets veranderen. En als wij het niet doen, wie dan wel?"

