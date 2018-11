Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) acht het mogelijk dat "een vorm van de stint" op den duur weer op de openbare weg mag rijden.

"De twijfels over de veiligheid moeten wel zijn weggenomen", zei Van Nieuwenhuizen dinsdag tijdens een debat in de Tweede Kamer over de stint. Momenteel is de elektrische bolderkar tijdelijk verboden. Hiertoe werd besloten na het tragische ongeluk in Oss in september. Vier kinderen kwamen toen om het leven.

Het voertuig werd op 1 oktober door Van Nieuwenhuizen tijdelijk verboden nadat uit een eerste onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bleek dat er technische mankementen waren en er aanpassingen waren doorgevoerd door de fabrikant zonder dat het ministerie daarvan op de hoogte was.

TNO doet een aanvullend, uitgebreider onderzoek. De resultaten worden aan het einde van dit jaar verwacht. Op basis daarvan besluit Van Nieuwenhuizen of er wel of niet mag worden rondgereden met de stint. "Als uit onderzoek blijkt dat het veilig kan, hebben we een ander gesprek. De twijfels moeten zijn weggenomen", aldus de bewindsvrouw.

Van Nieuwenhuizen gaat op 15 november praten met kinderopvangcentra die vervangend vervoer moeten regelen. Volgens de branche zijn er nu financiële problemen en veiligheidsproblemen bij het vervoer van de kinderen. Gemeenten en het ministerie van Sociale Zaken sluiten daarbij ook aan.

Fabrikant trekt faillissementsaanvraag in

De Bilthovense fabrikant van de stint heeft dinsdag zijn faillissementsaanvrag ingetrokken naar aanleiding van de woorden van de minister. "Ik had niet kunnen overzien dat er én een hoger beroep kwam én dat de Tweede Kamer zich er opnieuw over ging buigen én dat organisaties als Boink zich in zouden zetten", aldus eigenaar Edwin Renzen tegen RTV Utrecht.

Op dit moment staan er talloze stints in de opslag, maar als de stint weer gebruikt mag worden zijn die in een klap weer een hoop geld waard. "Het hoeft nog niet over te zijn. Er is geen geldschieter, maar wel veel aanbiedingen." Als de situatie echter niet verandert, sluit Renzen een nieuwe faillissementsaanvraag niet uit.

