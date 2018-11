De Koninklijke Landmacht moet meer geautomatiseerd worden om een rol van te betekenis te blijven spelen in de toekomst, staat in het nieuwe visiedocument van de Koninklijke Landmacht.

De nadruk komt te liggen op drones en slimme wapens in plaats van op klassieke middelen, zoals tanks. Dat bevestigt het ministerie van Defensie maandagochtend naar aanleiding van berichtgeving in De Telegraaf. Het visiedocument van de Koninklijke Landmacht, waarin de toekomstplannen beschreven staan, wordt maandagmiddag gepresenteerd.

"Om in de toekomst beslissend te kunnen zijn, moet de Landmacht in staat zijn om mee te bewegen met alle sociale, geopolitieke, demografische en technologische ontwikkelingen", zegt een woordvoerder van het ministerie van Defensie.

De Landmacht gaat daarom investeren in de ontwikkeling van "hoogwaardige technologie". "Door de komst van drones en steeds gevoeligere sensoren kan onze tegenstander steeds beter en verder kijken en ons sneller treffen", zegt de commandant landstrijdkrachten Leo Beulen in De Telegraaf. "Dat moeten wij ook kunnen. Sterker nog, we moeten er beter in worden."

Op de lange termijn investeert de Landmacht onder meer in het onderzoeken, testen en invoeren van autonome systemen en robotica. Bij alle maatregelen die de Landmacht neemt, gaat het vooralsnog om "experimenteren met deze nieuwe technologieën".

Bij de inzet van drones is detectie een belangrijk gegeven. Daarmee worden militairen 'op de grond' met behulp van slimme sensoren snel en precies van informatie voorzien. De woordvoerder stelt dat er "geen sprake is van experimenten met zelfvurende autonome wapensystemen waar geen mens bij aan te pas komt".

Hulp bij snelle verwerking van veel informatie

Voor het leger is het belangrijk dat de technologieën ingezet kunnen worden, zodat zoveel mogelijk informatie snel kan worden verwerkt.

"Denk maar aan alle digitale informatie die er beschikbaar is, live te volgen via smartphones", zegt de woordvoerder. "Combineer dit met een veelvoud aan sensoren, zoals drones, overvliegende F35's en robots, en je kan je voorstellen dat er een enorme hoeveelheid informatie beschikbaar is."

Het tijdig verwerken van die informatie voor militair optreden is "een grote uitdaging". Nieuwe analysetechnieken en kunstmatige intelligentie (AI) moeten daarbij assisteren. Met behulp van AI moeten mensen "de juiste informatie zo snel mogelijk en op de juiste plek vinden".

In de toekomstvisie kijkt de Landmacht vijftien jaar vooruit. Het daadwerkelijk inzetten van de nieuwe technologieën zal voorlopig nog niet gebeuren, omdat de organisatie "niet van de een op de andere dag verandert". Het is niet duidelijk wanneer de techniek zijn intrede maakt.

Niet alles wordt volgens de commandant geautomatiseerd. "De mens blijft centraal staan, maar het wordt veel meer een samenspel van mens en techniek."