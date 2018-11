De spoedeisende hulp in het failliet verklaarde IJsselmeerziekenhuis in Lelystad is vanaf maandag in de avond- en nachturen gesloten, maakte minister Bruno Bruins van Medische Zorg vrijdag bekend.

Er is niet voldoende personeel meer om de spoedeisende hulp zeven dagen per week 24 uur open te houden. Daarom staat de spoedeisende hulp vanaf maandag tussen 22.00 uur en 8.00 uur stil. Volgens de minister kan de patiëntveiligheid niet langer worden gegarandeerd.

Zolang er geen doorstart wordt gemaakt, bestaat er een kans dat de openingstijden verder moeten worden ingeperkt. Voor spoedhulp moeten de mensen uitwijken naar ziekenhuizen in de regio, zoals medische instellingen in Almere, Sneek, Zwolle en Heerenveen.

Vorige week werd bekend dat het MC Slotervaart en de IJsselmeerziekenhuizen de deuren moesten sluiten, omdat de ziekenhuizen failliet waren verklaard.

De afgelopen dagen zijn de curatoren in gesprek gegaan met verschillende overnamekandidaten. Vrijdag om 17.00 uur zal de curator bekendmaken wie de kandidaten zijn voor een overname van de ziekenhuizen in Lelystad en Emmeloord.

Bruins wil eventueel portemonnee trekken

De Tweede Kamer eiste van de minister dat in ieder geval het ziekenhuis in Lelystad een doorstart kan maken. Dat vindt de Kamer nodig om mensen in de regio te blijven voorzien van spoedeisende hulp en acute verloskunde.

Minister Bruins kwam deze week hevig onder vuur te liggen vanwege zijn rol in de faillissementen. Eerder omschreef hij de failliete ziekenhuizen in het Algemeen Dagblad als slechts "een stapel stenen". Ook zei hij terughoudend te zijn met eventuele financiële hulp om de ziekenhuizen open te houden.

Na kritiek uit de Kamer beloofde hij zich ervoor in te zetten om het ziekenhuis in Lelystad open te houden. Ook zei hij vrijdag dat het kabinet toch bereid is om financieel bij te springen als het nodig is.

Voor het Amsterdamse ziekenhuis MC Slotervaart is er nog geen oplossing gevonden. Partijen die het failliete ziekenhuis of delen van de instelling willen kopen, krijgen tot begin volgende week de kans om een bieding te doen.

De kansen op een doorstart van het ziekenhuis zijn klein. De ontmanteling wordt daarom in volle vaart doorgezet.

Om de patiënten goed te kunnen begeleiden krijgen het personeel, het bestuur en het crisisteam versterking van buitenaf.

Twee "gezaghebbende en onafhankelijke artsen" schieten de artsen en verpleegkundigen van het Amsterdamse ziekenhuis te hulp. Ook het bestuur krijgt assistentie, van Bruins' ministerie. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stuurt verder mensen om het crisisteam van het ziekenhuis bij te staan.