Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) werd door Stientje van Veldhoven, haar eigen staatssecretaris op het ministerie, ingelicht over het onvolledige onderzoek naar de stint van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Van Veldhoven heeft de informatie volgens haar woordvoerder mondeling meegedeeld aan Van Nieuwenhuizen, meldt RTL Nieuws donderdag. De informatie is ook schriftelijk doorgegeven aan de hoogste ambtenaar op het ministerie.

De stint werd door Van Nieuwenhuizen op 1 oktober verboden na het dramatische ongeluk in Oss op 20 september, waar vier kinderen om het leven kwamen. Het onderzoek dat aan die beslissing ten grondslag lag, zou niet deugen, blijkt uit stukken die RTL Nieuws heeft opgevraagd.

In het ILT-onderzoek, onder andere gebaseerd op een proces-verbaal van de politie, stond dat een stint van een kinderopvang in Amsterdam "op hol" was geslagen. Dat zou voor Van Nieuwenhuizen een belangrijk argument zijn om de elektrische bolderkar te verbieden.

Maar een medewerkster van die kinderopvang zelf zegt dat die bewering niet klopt. Ze wil de verklaring intrekken "omdat zij bezwaar heeft tegen de wijze waarop het ILT haar verklaring gebruikt", zo is te lezen in een verklaring van het Openbaar Ministerie (OM).

Minister wist dat ILT 'aan de haal ging' met melding

Van Nieuwenhuizen wist volgens RTL Nieuws een dag voordat zij de stint verbood dat de ILT "aan de haal" ging met de melding over het probleem met de stint.

Van Veldhoven zou er ook van op de hoogte zijn geweest dat de kinderopvang zich een speelbal van een politiek spel voelde en dat het ILT-onderzoek op sommige punten niet deugde.

Van Nieuwenhuizen liet woensdag weten dat haar besluit om de stint van de weg te halen overeind blijft. "Ook nu ik het nieuwe proces-verbaal ken, blijven voor mij de twijfels rondom de veiligheid van de stint overeind", schreef de minister.

De rechter stelde Van Nieuwenhuizen donderdagmiddag in het gelijk. Er waren volgens de rechter genoeg aanwijzingen die een onderzoek naar de stint rechtvaardigt en daarmee een schorsing van het gebruik van de stint op de weg.

Een onderzoek naar de veiligheid, uitgevoerd door TNO, duurt in ieder geval nog tot de jaarwisseling, liet het ministerie weten. Dan neemt Van Nieuwenhuizen definitief een besluit of de stint wordt verboden of niet. De fabrikant van de stint heeft inmiddels al een faillissement aangevraagd.

Donderdagavond debatteert de Kamer vanaf 18.00 uur met Van Nieuwenhuizen over de stint.

