Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft volgens het Openbaar Ministerie (OM) verkeerde informatie verstrekt over een politieverklaring omtrent de stint. Het verbod op de stint kwam mede op basis van een onjuist en onvolledig proces-verbaal tot stand.

Samenvatting Vier kinderen kwamen om in Oss toen een stint op een trein botste

Veiligheid stints in twijfel getrokken na ongeluk op 20 september

Naar aanleiding van het ongeluk werden stints verboden op openbare weg

Als gevolg van dat verbod ging de fabrikant van stints in Nederland failliet

Verbod bleek gebaseerd op onvolledige informatie minister en ILT

Dat heeft het OM aan RTL Nieuws laten weten. De minister stelde eerder dat er geen aanvullende verklaring was, maar erkent woensdagavond in een Kamerbrief dat er toch een tweede document is.

De eerste verklaring zou achteraf zijn afgezwakt en genuanceerd. Deze tweede verklaring zou zijn opgenomen en vastgelegd in een proces-verbaal van de politie Oost-Brabant. Het OM geeft leiding aan het onderzoek van de politie Oost-Brabant.

De eerste verklaring werd gebruikt als argument om de stint te verbieden. Het OM schrijft dat het gaat om meldingen van een kinderdagverblijf uit Amsterdam over mogelijke remproblemen. De inspectiedienst zou onjuiste conclusies hebben getrokken uit deze meldingen, waarna de kinderopvang de verklaring wilde intrekken. In de tweede verklaring heeft de medewerkster van het kinderdagverblijf haar verklaring over de technische gebreken van de stint genuanceerd.

Eerder deze week meldde RTL Nieuws dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Tweede Kamer van onvolledige informatie voorzien heeft om de stint van de weg te krijgen en eigen fouten te verbergen.

Het toedekken van eigen fouten begon volgens RTL Nieuws al op 20 september. Dat was de dag van het ongeluk met een stint in Oss, waarbij vier kinderen om het leven kwamen.

Fabrikant gaf geen gehoor aan verzoeken

Daarnaast schrijft de minister dat de fabrikant van de stint geen gehoor heeft gegeven aan meerdere verzoeken van de ILT. De inspectiedienst vroeg om meer informatie over het voertuig.

Vorige week zondag heeft de ILT diverse vragen bij de fabrikant neergelegd, onder meer over de gebruikte techniek in het voertuig en wanneer een bepaald model stint geïntroduceerd werd. Ook wil de ILT weten wanneer een stint die geschikt was gemaakt voor Maxi-Cosi's voor het eerst werd geleverd aan kinderdagverblijven.

Op 21 oktober werd aan de fabrikant gevraagd de gegevens uiterlijk 25 oktober aan te leveren. Maar dat gebeurde niet. Op 29 oktober liet de ILT weten de informatie per direct te willen, maar de inspectiedienst heeft tot op heden geen informatie ontvangen. Ook op woensdag werd nog een verzoek ingediend.

Veiligheid stint onderzocht

De minister laat weten dat de ILT heeft vastgesteld dat de fabrikant door de jaren heen diverse veranderingen heeft aangebracht. Het ging onder meer om wijzigingen in de noodstopknop, handrem, stuurkolom en batterijoplader. Door de maker zijn in totaal negen verschillende modellen stints gemaakt. De inspectiedienst heeft zeven van de modellen 'geschouwd'.

De ILT, politie en het NFI (Nederlands Forensisch Instituut) onderzoeken de veiligheid van de elektrisch aangedreven kar. Volgens Renzen zijn de stints veilig.

Maandag maakte Edwin Renzen, de eigenaar van de fabrikant, bekend dat het bedrijf bankroet is.