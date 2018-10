Forse kritiek was er woensdag vanuit de Tweede Kamer op het handelen van VVD-minister Bruno Bruins. De Kamer verweet hem tijdens de sluiting van de failliet verklaarde MC Slotervaart en de IJsselmeerziekenhuizen een gebrek aan regie en een deel van de oppositie zegde het vertrouwen in de minister op.

Omdat een meerderheid van de Kamer nog achter Bruins staat, kan hij door, maar dan wel met een fikse kras op zijn politieke blazoen.

"Stuurloos", is het oordeel van PVV-Kamerlid Fleur Agema over het optreden van de minister in de afgelopen week. De PvdA vergeleek Bruins met een struisvogel die zijn kop in het zand stak terwijl er chaos ontstond nadat bekend werd dat het MC Slotervaart en de IJsselmeerziekenhuizen omvielen en voor honderden patiënten abrupt een nieuw onderkomen moest worden gevonden.

Voor PVV, SP, 50PLUS, PvdD, DENK en FvD was het genoeg om het vertrouwen in de minister op te zeggen en hoewel een meerderheid van de Kamer de motie van wantrouwen niet steunde, eisen zij wel verbetering. Ook coalitiepartijen CDA, D66, en CU waren kritisch. "Het lijkt alsof niemand dit zag aankomen, ook de minister niet", aldus ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers.

D66 hekelde de opmerking van Bruins die de failliete ziekenhuizen slechts "een stapel stenen" noemde. VVD-Kamerlid Arno Rutte zei ook bezorgd te zijn over de zorgen die bij de gedupeerden leven, maar voegde eraan toe dat faillissementen van ziekenhuizen kunnen gebeuren. Tegelijkertijd noemde hij dat "geen gewenst resultaat".

Patiënten in levensgevaar

En hoewel een meerderheid van de Kamer achter het systeem staat waarbij ziekenhuizen kunnen omvallen, vinden de partijen die aan het debat deelnamen dat de chaotische situatie die vorige week ontstond niet meer mag voorkomen.

Door verschillende partijen werd er gewezen op berichtgeving van Het Parool waarin wordt gesteld dat ten minste één patiënt door het faillissement in levensgevaar is gebracht. Het MC Slotervaart weerspreekt dat overigens.

Minister Bruins toonde zich bewust van de fouten die zijn gemaakt, al noemde hij die niet specifiek. Hij beloofde de Kamer lessen te willen trekken om herhaling in de toekomst te voorkomen. "De faillissementen zijn mij rauw op het dak gevallen", zei hij. "Had ik het maar eerder geweten”.

Ministerschap is 'geen leer-werkplek'

Maar voor een deel van de oppositie was dat niet genoeg. "Het ministerschap is geen leer-werkplek", zei PvdA’er Ploumen. Volgens Tunahan Kuzu (DENK) tonen de antwoorden van de minister aan dat hij "niet in control" is en onvoldoende op de hoogte is van het functioneren van de ziekenhuizen.

Bruins beloofde tot op de bodem uit te zoeken wat er fout is gegaan en hoe de ziekenhuizen zo snel failliet hebben kunnen gaan. Ook deelde hij de wens van de Tweede Kamer dat het ziekenhuis in Lelystad moet worden gered om de mensen in die regio te voorzien van een ziekenhuis met spoedeisende hulp en acute verloskunde.

De VVD-bewindsman vroeg de Kamer de kans om te bewijzen dat hij in de toekomst “alerter kan reageren”. Die kans krijgt hij, maar wel met een gele kaart op zak.