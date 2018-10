De Algemene Rekenkamer zegt dat het Amerikaanse ministerie van Defensie veel fouten heeft gemaakt in de rekeningen voor de ontwikkeling en aankoop van het gevechtsvliegtuig de Joint Strike Fighter (JSF).

Tussen januari 2017 en juni 2018 zijn door het ministerie 59 fouten in de Amerikaanse rekeningen voor de JSF ontdekt. In die periode kreeg Defensie in totaal 838 rekeningen voor het gevechtsvliegtuig. Nadat deze fouten aan het licht kwamen, is de controle op de rekeningen door het ministerie aangescherpt.

De Rekenkamer meldt dat door de controle het juiste bedrag is betaald voor het gevechtsvliegtuig.

De fouten zitten voornamelijk in de rekeningen van het Pentagon en niet in facturen van de fabrikanten van het toestel. Het is volgens de Rekenkamer belangrijk dat Defensie bij nieuwe grote aankopen goede afspraken met andere landen en leveranciers maakt en die ook goed controleert.

De JSF, ook wel F-35, is de opvolger van de F-16. Het kabinet trekt voor de aanschaf van 37 F-35's in totaal 4,5 miljard euro uit.

Samen met Noorwegen gecontroleerd

De Algemene Rekenkamer heeft samen met Noorse collega's onderzoek gedaan naar de rekeningen. Dat heeft ertoe geleid dat Defensie meer financiële informatie krijgt van het Pentagon en de Amerikaanse fabrikanten van het vliegtuig. Defensie controleert de Amerikaanse facturen goed, aldus de rekenkamer.

Het was voor het eerst dat het Pentagon Rekenkamers van partnerlanden toestemming gaf om de financiële gegevens van de F-35 (ofwel JSF) te bekijken.

Volgens de Rekenkamer vindt er in de VS geen onafhankelijke controle van de rekeningen plaats. De rekenkamers van de partnerlanden kunnen daar dus geen gebruik van maken.

De Amerikanen maken de JSF samen met Nederland, Noorwegen, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Turkije, Canada, Australië en Italië.

GroenLinks wil Defensie onder curatele

GroenLinks stelde woensdagochtend dat Defensie onder curatele moet worden gesteld. "Onder elke tegel die afgelopen jaar bij Defensie is omgekeerd, is een incident of schandaal gevonden", klaagt Tweede Kamerlid Isabelle Diks.

De Kamer moet het op orde brengen van de gang van zaken bij Defensie daarom aanmerken als zogeheten 'groot project', vindt Diks. Dan moet verantwoordelijk staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) de Kamer voortdurend en gedetailleerd op de hoogte houden van de vorderingen en de kosten.

Accountants controleren dan bovendien of de staatssecretaris de Kamer wel goed informeert.

