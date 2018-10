Premier Mark Rutte en PvdA-leider Lodewijk Asscher noemden Wim Kok een groot leider en een goed mens in een toespraak op de herdenkingsdienst van de oud-premier.

De herdenkingsdienst vindt plaats in het Concertgebouw in Amsterdam. De PvdA'er overleed vorige week op tachtigjarige leeftijd aan een hartkwaal.

Wim Kok was belangrijk voor zijn opvolgers, zegt Asscher. "Hij was een reus op wiens schouders wij konden staan."

Asscher herinnerde zich dat Kok zelfs jaren nadat hij was gestopt als partijleider, zich nog dagelijks bezighield met de politiek. "In augustus stelde hij mij nog allerlei vragen over het huidige beleid en wat wij als partij konden doen."

Rutte vertelde over de gesprekken die hijzelf als premier had met zijn voorganger, die nog jaarlijks langskwam in het Torentje. "Dan zat ik te praten met die grote meneer, tegen wie ik als twintiger en dertiger huizenhoog opkeek."

Boven alles was Kok "de premier van alle Nederlanders", zei Rutte. Hij zal herinnerd worden "als de staatsman die hij was".

Zoon van Kok noemt vader 'een bescheiden man'

Marcel Kok, de zoon van Wim, sprak namens de familie op de herdenking. "Mijn vader was een bescheiden man. Hij zou zich ongemakkelijk hebben gevoeld bij alle mooie beschouwingen die afgelopen week over hem zijn verschenen."

Uitvaart in besloten kring

De familie van Wim Kok heeft zaterdag in besloten kring afscheid van de oud-premier genomen.

Kok was premier van Nederland van 1994 tot 2002. Daarvoor werkte hij bijna dertig jaar als vakbondsbestuurder en diende hij als minister van Financiën in het kabinet Lubbers-III.

In verband met zijn uitvaart hangt zaterdag op hoofdgebouwen van de overheid de vlag halfstok. Minister-president Mark Rutte heeft overheidsinstellingen daarom gevraagd.

