De Nederlandse handelsmissie naar Saoedi-Arabië in december gaat definitief niet door. Minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel mijdt het land vanwege de moord op de kritische journalist Jamal Khashoggi, zegt premier Mark Rutte donderdag.

De handelsreis stond al op losse schroeven, omdat Saoedi-Arabië geen openheid van zaken wil geven over wat Khashoggi op het Saoedische consulaat in het Turkse Istanboel is overkomen.

Het kabinet liet vorige week al weten dat het "niet in de rede" lag dat Kaag zou afreizen. Nu Khashoggi inderdaad blijkt omgebracht, is de missie definitief geannuleerd. Kaag zou Saoedi-Arabië bezoeken van 9 tot 12 december, met een grote delegatie van het bedrijfsleven in haar gevolg.

Khashoggi verdween op 3 oktober na een bezoek aan het consulaat. Na wekenlange ontkenning verklaarden de Saoedische autoriteiten eind vorige week dat de journalist niet meer leefde. Hij zou bij een ruzie om het leven zijn gekomen. Donderdag meldde de Saoedische staatstelevisie dat de openbaar aanklager in het land heeft verklaard dat het doden van Khashoggi met "voorbedachte rade" is gebeurd.

Het lichaam van de zestigjarige journalist is nog niet gevonden. Turkse onderzoekers waren al voor de aankondiging van Saoedi-Arabië een zoektocht naar het lichaam gestart.

D66 en SP willen dat relaties tussen Europa en Saoedi-Arabië fundamenteel worden herzien

Vorige week zegde minister Wopke Hoekstra van Financiën ook al af voor een investeerdersconferentie in Riyad. Het kabinet schreef toen in een brief dat het gezien de "uitermate ernstige berichten over het lot van journalist Jamal Khashoggi" en op basis van een inschatting van de feiten rond de zaak "niet in de rede lag" de handelsmissie door te zetten.

De Tweede Kamer liet weten achter die beslissing te staan, maar D66 en SP lieten weten meer te willen. Volgens de twee partijen is nu het moment om de relaties tussen Europa en Saoedi-Arabië fundamenteel te herzien. Ze verwezen naar de jarenlange oorlog in Jemen, waar de Saoedi's de door Iran gesteunde Houthi-rebellen proberen te verdrijven.

Op aandringen van Nederland heeft de VN een onderzoek naar de humanitaire situatie in het land uitgevoerd en geconcludeerd dat Saoedi-Arabië het oorlogsrecht overtreedt. D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma pleit voor een EU-wapenembargo, Sadet Karabulut (SP) is het hiermee eens.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!