De nieuwe plannen van het kabinet en de coalitie die er komen nu de dividendbelasting toch niet wordt afgeschaft, kunnen niet op goedkeuring van de oppositie rekenen. Die partijen willen vooral meer geld uittrekken voor de publieke sector, blijkt uit het debat van dinsdagavond.

De irritatie was breed voelbaar bij de oppositie. Doordat de dividendbelasting toch blijft bestaan, is er op termijn ongeveer 2 miljard euro beschikbaar.

Dat geld gaan kabinet en coalitie vooral aan het bedrijfsleven besteden door de winstbelasting te verlagen. Ook nemen zij andere maatregelen die terechtkomen bij ondernemingen. De partijen hopen zo op een beter vestigingsklimaat, hetzelfde doel dat zij voor ogen hadden met het afschaffen van de dividendbelasting.

Daarmee werden alle alternatieven van de oppositie opzij geschoven. De partijen willen meer investeringen in de zorg, het onderwijs en andere publieke middelen. Ook klonk de roep om de voorgenomen verhoging van het lage btw-tarief terug te draaien.

Omdat al snel duidelijk werd dat er niet meer geschoven zou worden met de bedragen, richtten de partijen zich ook op het handelen van premier Mark Rutte.

Rutte krijgt motie van wantrouwen

Rutte erkende dat hij was beschadigd door de discussie die al een jaar wordt gevoerd. "Het is een kras", zei de premier, om die uitspraak enigszins te nuanceren door te zeggen dat het verzamelen van krassen er nu eenmaal bij hoort. "Anders doe ik mijn baan niet goed."

Het niet-toegeven van fouten en het weigeren om ten minste een deel van de 2 miljard euro in burgers in plaats van in bedrijven te investeren, leverde Rutte een motie van wantrouwen van PVV-leider Geert Wilders op.

Die kreeg steun van SP, PvdA, Partij voor de Dieren, DENK en Forum voor Democratie. Dat is goed voor ongeveer een derde van de Kamer, maar werd daarmee wel verworpen. De steun van de PvdA is opvallend, want de partij van Lodewijk Asscher gebruikt dit parlementair zware middel maar zelden.

Oppositiepartijen eisen excuses voor 'onverantwoord risico'

Het afschaffen van de dividendbelasting is door Rutte een jaar lang ferm verdedigd. Partijen die de maatregel liever zagen verdwijnen namen "onverantwoorde risico's", zei de premier eerder in meerdere debatten.

Nu die afschaffing toch niet doorgaat, houden fractievoorzitters Lilian Marijnissen (SP), Jesse Klaver (GroenLinks) en Asscher (PvdA) premier Rutte aan zijn uitspraak. Zij willen dat hij die uitspraak terugneemt en zijn foute inschatting toegeeft.

"Draai niet om de hete brei heen en zeg: dit is geen onverantwoord risico. Dat zou een belangrijke stap naar het herstel van vertrouwen zijn", zei Klaver. "Leiderschap is ook je fouten toegeven. Dit is een fout", aldus Asscher. Marijnissen: "U hebt gegokt en verloren. Erken dat nou."

Rutte wilde niet verder buigen

Het waren vergeefse pogingen, want Rutte wilde niet verder buigen en hield het bij "krassen". Hij noemde de nieuwe plannen een "verstandig pakket" en wees erop dat er door dit kabinet al 6,5 miljard euro extra wordt geïnvesteerd in de publieke sector.

Er wordt wel een risico genomen, zei Rutte. "Of het onverantwoord is, moet nog blijken." Het nieuwe pakket aan maatregelen is namelijk niet zo gericht op een specifiek doel als het afschaffen van de dividendbelasting dat was.

Daarmee moesten bedrijven die in zowel Nederland als in het Verenigd Koninkrijk actief zijn verleid worden om zich hier te vestigen. De Britten heffen namelijk geen dividendbelasting en hebben wat dat betreft een concurrentievoordeel, zei Rutte.

"Er zijn risico's en die blijven", aldus de premier. De nieuwe plannen nemen volgens hem wel iets van die risico's weg.

Omdat er uiteindelijk niets veranderde, zag Klaver zich genoodzaakt alvast voor te sorteren op de verkiezingen voor de Provinciale Staten die uiteindelijk de Eerste Kamer kiezen. Het is dan goed mogelijk dat de coalitie daar zijn meerderheid verliest en aan moet kloppen bij de oppositie. "Dan moet de winstbelasting weer omhoog", waarschuwde de GroenLinks-leider alvast.

