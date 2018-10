Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken noemt de berichten over de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi "heel zorgelijk".

Blok spreekt van "zeer, zeer ernstige feiten" rondom de vermissing van Khashoggi, die sinds begin deze maand vermist is, nadat hij voor het laatst was gezien bij het Saoedische consulaat in Istanboel. Volgens Turkije is de verslaggever, die vaak kritisch is over het regime in Riyad, in het gebouw vermoord, maar dat wordt tegengesproken door de Saoedi's.

"Het is van groot belang dat het onderzoek helderheid geeft", aldus Blok voor overleg met zijn EU-ambtgenoten in Luxemburg. "Ik wil snel weten wat daar gebeurd is. Iedere moord is verschrikkelijk, maar een moord op een journalist extra, omdat journalisten een bijzondere rol hebben in onze samenleving."

Over een maand staat een Nederlandse handelsmissie naar Saoedi-Arabië op de agenda. Blok vindt het nog te vroeg om die eventueel af te gelasten. "Het is zuiver om eerst op tafel te krijgen wat de onderzoekers gevonden hebben, en daarna een beslissing te nemen."

Minister Wopke Hoekstra van Financiën liet weten volgende week niet naar een sociaal-economische conferentie in Saoedi-Arabië te gaan als blijkt dat het land inderdaad betrokken is bij de verdwijning van Khashoggi. Ook Hoekstra wil exact weten wat er gebeurd is en benadrukte het belang van een geloofwaardig onderzoek.

Turks inspectieteam begonnen met onderzoek

Turkse onderzoekers zijn maandag begonnen met het onderzoek in het Saoedische consulaatsgebouw in Istanboel. Ze hebben daar onder meer bodemmonsters genomen in en rondom het gebouw waar Khashoggi voor het laatst is gezien, zo meldde een woordvoerder van de Turkse regering dinsdag.

"Er is nauwkeurig gezocht in het consulaat en alle noodzakelijke dingen worden meegenomen en onderzocht", aldus de Turkse official, die stelde dat het onderzoeksteam maandag negen uur bezig was geweest in het gebouw.

De Turkse onderzoekers zullen hun werk in het consulaat dinsdag voortzetten. Dan wordt volgens Turkse media ook de nabijgelegen ambtswoning van de Saoedische consul doorzocht. De consul-generaal zelf is nog niet verhoord.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan stelde dat het onderzoek zich richt op het gebruik van "giftige stoffen, die mogelijk overgeschilderd zijn". Erdogan wil zo snel mogelijk "een geloofwaardige conclusie" van het onderzoek bekendmaken.

Amerikaanse minister Pompeo aangekomen in Saoedi-Arabië

Dinsdag kwam Bloks Amerikaanse ambtgenoot Mike Pompeo in Riyad aan om de kwestie te bespreken met de Saoedische koning Salman bin Abdulaziz Al Saud. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken is door president Donald Trump persoonlijk gestuurd en riep al eerder op tot een grondig onderzoek naar de verdwijning van Khashoggi.

De Amerikanen nemen de zaak hoog op, omdat Khashoggi in de Verenigde Staten woonde. De journalist vluchtte in 2017 naar de Verenigde Staten toen hij zich door zijn kritiek op het Saoedische koningshuis niet meer veilig voelde in zijn eigen land.

