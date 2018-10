De regeringspartijen hebben vooruitgang geboekt bij het zoeken naar alternatieven voor de afschaffing van dividendbelasting. De vraag is hoe de coalitie op een andere manier de lasten van bedrijven wil verlichten.

"We hebben goede voortgang geboekt, we hebben mooie stappen gezet en we gaan maandag weer verder", zei de kersverse D66-fractieleider Rob Jetten na overleg donderdagavond.

Coalitiepartners beaamden dat. "We hebben nog even nodig om het af te ronden", aldus CDA-voorman Sybrand Buma. Eind volgende week zou een en ander bezegeld moeten worden.

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) vindt dat er "goed en constructief" is gesproken. "We gaan als Financiën nog wat huiswerk doen. We praten maandag verder en ik heb vertrouwen in een goede uitkomst."

Er liggen meerdere opties op tafel voor het geval de dividenbelasting blijft bestaan. Sinds vrijdag zijn coalitie en kabinet de afschaffing van de dividendtaks aan het "heroverwegen". Met die heroverweging is het plan van tafel, zeggen bronnen.

De belasting voor aandeelhouders zou aanvankelijk per 2020 worden geschrapt, dat kost de schatkist ieder jaar ongeveer 2 miljard euro. Vanwege de hoge kosten en het gebrek aan bewezen effect, is de maatregel zeer omstreden.

Discussie over waar geld naartoe moet

Er woedt momenteel een discussie over waar de 2 miljard ook besteed kan worden. Bronnen bevestigen dat het voor de hand ligt dat er geld naar bedrijven gaat in de vorm van lagere belastingen.

Op Prinsjesdag werd nog gezegd dat bedrijfswinsten van boven de 200.000 euro niet verlaagd zouden worden van 25 naar 21 procent, maar blijft steken op 22,25 procent.

Dat was nodig omdat de afschaffing van de dividendbelasting duurder was dan eerder werd ingeschat. Dat wordt nu dus waarschijnlijk weer rechtgezet.

Ook liggen er opties op tafel om de belasting voor kleine bedrijven, met een winst tot 200.000, juist verder te verlagen dan de 16 procent in 2021 die in het regeerakkoord is afgesproken.

Ook kan de versobering van de belastingkorting voor buitenlandse werknemers in Nederland, de expats, deels of helemaal worden teruggedraaid.

Oppositie wil meer geld voor leraren

Het heroverwegen is begonnen nadat Unilever bekendmaakte de voorgenomen verhuizing van het hoofdkantoor van Londen naar Rotterdam te staken. De maatregel diende volgens het kabinet juist om dit soort multinationals naar Nederland te halen of hier te houden.

Het ligt voor de hand dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie kijken naar maatregelen die het vestigingsklimaat ten goede komen.

Oppositiepartijen zien liever dat er meer geld naar de publieke sector gaat, zodat onder anderen leraren, agenten en zorgmedewerkers hogere lonen en een lagere werkdruk kunnen krijgen. De voorgenomen verhoging van het lage BTW-tarief, waar de meeste boodschappen onder vallen, wordt als het aan de oppositie ligt ook teruggedraaid.

Coalitie wijst op begrotingsregels

Maar de coalitie wijst achter de schermen op de begrotingsregels met een strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven. Als er ergens geld vrijkomt, kun je dat niet lukraak elders uitgeven.

Ook moeten de partijen zich volgens de regels houden aan het eerder opgestelde lastenkader. Dit kabinet heeft voor burgers en bedrijven 6,5 miljard aan lastenverlichting ingeboekt ten opzichte van de vorige regering. Dat bedrag mag je niet zomaar aanpassen, omdat anders de stabiliteit in het geding komt.

Maandagochtend staat het wekelijkse coalitieoverleg gepland. Het is goed mogelijk dat de partijen dan bekendmaken wat er met de dividendbelasting gaat gebeuren.

