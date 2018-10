Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) trekt miljoenen euro's extra uit om zij-instromers aan het werk te zetten in het onderwijs. Dit moet het lerarentekort op zowel basis- als middelbare scholen terugdringen.

Mensen met een hbo- of een universitair diploma mogen gelijk lesgeven, terwijl ze ondertussen hun lesbevoegdheid halen. Die mensen worden zij-instromers genoemd.

Per instromer kunnen scholen een subsidie van 20.000 euro aanvragen. Voor basisscholen zat er 3,2 miljoen euro in de pot, maar dat is bijna op. Daarom trekt Slob daar nu nog eens 4 miljoen euro voor uit, gaf hij donderdag aan in een debat over leraren.

Nog eens 4 miljoen euro wordt vrijgemaakt om in 2019 zij-instroom op zowel basis- als middelbare scholen mogelijk te maken. Daar was eerder al 8 miljoen voor opzijgezet.

Geld voor regionale plannen tegen lerarentekort

Niet alleen voor zij-instromers is er extra geld. Regio's kunnen zelf plannen aandragen om hun lerarentekort terug te dringen. Voor deze voorstellen is in totaal 13 miljoen euro beschikbaar.

Voorzitter Liesbeth Verheggen van de Algemene Onderwijsbond AOb vindt het goed dat er geld komt voor een aanpak in de regio, maar stelt ook: "Alleen structurele maatregelen, zoals een beter salaris en minder werkdruk, kunnen het lerarentekort oplossen."

Geld voor het lerarentekort is belangrijk, maar geld voor de leraren die er nog wel zijn zou nog mooier zijn, zegt ze.

