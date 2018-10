Paul Tang doet een stap opzij voor Frans Timmermans. De delegatieleider van de PvdA in het Europees Parlement stelt zich niet langer kandidaat om PvdA-lijsttrekker voor de Europese verkiezingen in mei te worden. Die eer laat hij aan de vicevoorzitter van de Europese Commissie.

Tang (51) kwam tot deze stap "in het belang van de partij", zei hij in Heerlen, waar Timmermans (57) zijn kandidatuur presenteerde om voorzitter van de Europese Commissie te worden.

"Het is belangrijk dat we strijden voor ons verhaal in Europa, en niet onderling het gevecht aangaan. Ik zie graag een strijd tegen de groeiende ongelijkheid van werkenden tegen het grote geld. Dat gaat voor." Hij wil wel lid blijven van het Europees Parlement.

Tang verwacht dat Timmermans veel steun zal krijgen. "Het is nu belangrijk in het Europees Parlement veel steun te verwerven", zei hij.

Steun van Hongarije en Polen

"Timmermans kan rekenen op de steun van de Hongaarse en Poolse burgerbewegingen inzake zijn standpunten over persvrijheid en de rechterlijke macht in die landen", aldus Tang. Hij verwacht niet dat de regeringsleiders van die landen een veto kunnen uitspreken. "Vorige keer bepaalde het Europees Parlement wie kandidaat is."

De PvdA is trots op Timmermans en geeft hem de volle steun, meldt partijvoorzitter Nelleke Vedelaar. "Het is geweldig om te zien dat veel Europese zusterpartijen Frans steunen als kandidaat voor het voorzitterschap van de Europese Commissie. Tijdens zijn loopbaan heeft Frans bewezen de waarden van de sociaaldemocratie altijd voorop te stellen."

