Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) heeft over de opheffing van een grensblokkade een akkoord gesloten met de voormalig Venezolaanse vicepresident Tareck El Aissami. Blok wist dat de EU El Aissami, die beschuldigd wordt van martelingen, sancties zou opleggen, maar deed toch zaken met hem, meldt actualiteitenprogramma Zembla woensdag.

Het gesprek tussen Blok en El Aissami vond plaats in april. In juni legde de EU de Venezolaan sancties op.

Zembla heeft notulen in handen van het overleg dat Blok in april had met de premier van Curaçao en Aruba. "Waarschijnlijk volgt uitbreiding van de EU-persoonsgerichte sancties na de verkiezingen", zei Blok tijdens het overleg.

De EU plaatste El Aissami onder meer op de sanctielijst wegens verdenkingen van martelingen. De Verenigde Staten legden de vicepresident in 2017 al sancties op. Volgens de Amerikaanse autoriteiten zou El Aissami een sleutelrol spelen in de internationale drugshandel.

De Arubaanse minister-president Evelyn Wever-Croes is kritisch op het optreden van Blok. "Ik sta ook niet op een foto met deze mensen. Ik hoop ook niet dat ik op een foto kom met iemand van wie daarna blijkt dat hij een massamoordenaar is", zegt zij in de uitzending van Zembla.

Grensblokkade vanwege smokkel

Begin dit jaar sloot Venezuela de grens met Aruba, Bonaire en Curaçao. De omstreden regering van Venezuela deed dit naar eigen zeggen uit onvrede over de in hun ogen gebrekkige controle van smokkelwaar vanaf de eilanden. Er zouden niet alleen mensen illegaal de grens overgaan, maar ook wapens, goud en geld.

De eilanden liggen op geringe afstand van het Zuid-Amerikaanse land. Aruba ligt op slechts 30 kilometer afstand.

De grenssluiting leidde er onder andere toe dat groente en fruit op de eilanden opraakten. Ook kunnen de eilanden de Venezolanen die vanwege de erbarmelijke humanitaire en economische situatie hun land ontvluchten, niet meer terugsturen naar Venezuela.

In een poging de blokkade op te heffen, reisde Blok in april naar Caracas voor onderhandelingen met El Aissami. Blok slaagde hierin. El Aissami sprak van een "historisch akkoord". Op de gezamenlijke persconferentie zegt hij ook dat er is gesproken over de benoeming van Mata Figueroa. Hij werd enkele weken inderdaad benoemd tot consul. Ook hij wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit.

Premier Wever-Croes is ook over deze afspraak van Blok niet te spreken. "Zo iemand wil je liever niet binnen hebben. Maar diplomatiek was het niet mogelijk om hem erbuiten te houden."

Buitenlandse Zaken benadrukt overleg met eilanden

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat in een reactie aan NU.nl weten dat Nederland de deal met Venezuela heeft gesloten met medeweten van alle drie de premiers van de eilanden, ook die van Aruba. Een woordvoerder benadrukt dat het in het economisch belang van de eilanden was om de blokkade zo snel mogelijk op te heffen.

Over de omstreden consul heeft het ministerie eerder op Kamervragen van de PVV in mei van dit jaar gereageerd. Het ministerie stelde dat er geen aanwijzingen "in de vorm van een veroordeling voor ernstige strafbare feiten" zijn om de benoeming te blokkeren.

Ook moeten er volgens het ministerie met het oog op het onderhouden van goede diplomatieke banden "zwaarwegende redenen" zijn om een consul te weigeren.