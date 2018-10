De afzwaaiende D66-leider Alexander Pechtold waarschuwt in zijn afscheidsbrief aan de Tweede Kamer voor het steeds ruwer wordende debat in het parlement.

"Taalgebruik kan ontsporen", schrijft Pechtold. De brief werd in een volle Tweede Kamer en in het bijzijn van veel bewindslieden voorgelezen door Kamervoorzitter Khadija Arib.

"Er wordt veel geschreven en gesproken over het klimaat in de Kamer. De opwarming is regelmatig voelbaar en de oorzaak ook aantoonbaar: wijzelf. Maar anders dan het klimaat buiten, dat in wetten en regels gevangen kan worden, gaat het hier vooral om onze eigen verantwoordelijkheid", aldus Pechtold.

Hij had in dat kader ook direct een boodschap voor Arib. "U heeft als voorzitter alle ruimte om te corrigeren of om grenzen te stellen."

Pechtold maakte zaterdag bekend na twaalf jaar partijleiderschap bij D66 op te stappen. Dinsdagochtend werd bekend dat Rob Jetten hem opvolgt.

'Stevig debat nooit geschuwd'

De oproep komt niet uit de lucht vallen. Tijdens de laatste algemene politieke beschouwingen van drie weken geleden kreeg Pechtold het andermaal aan de stok met PVV-leider Geert Wilders. Zo begon Wilders over Pechtolds onlangs verbroken relatie.

Het was niet de eerste keer dat de PVV-voorman een privékwestie van Pechtold naar voren bracht. Zo herhaalde Wilders regelmatig hoe Pechtold een appartement kreeg van een bevriende oud-diplomaat zonder daar melding van te maken in het geschenkenregister van de Kamer.

Het was een van de vele harde debatten die de twee in de afgelopen jaren voerden. "Ik heb het stevige debat nooit geschuwd", schreef Pechtold niet voor niets in zijn brief.

Pechtold hekelde verder het bureaucratische gehalte van de debatten en het alsmaar toenemende gebruik van Kamerinstrumenten als moties. "Zeker de moties van wantrouwen", aldus de D66'er.

'Voor je het weet, tik je een afscheidsbrief'

Tot slot bracht Pechtold de relatie tussen de media en politiek ter sprake. "De hyperige reacties tussen mediaberichten en onze agenda gijzelen ons in het nu en belemmeren onze verantwoordelijkheid voor de lange termijn. Luisteren wordt steeds moeilijker en het compromis wordt niet meer op zijn onschatbare waarden getaxeerd."

Wat Pechtold nu gaat doen, weet hij nog niet. Hij noemde zijn jaren als politicus eervol, voelt zich bevoorrecht en wees zijn collega's erop om er net als hij ook van te genieten. "Want voor je het weet, ben je een brief als deze aan het tikken."

