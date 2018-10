Rob Jetten is de nieuwe fractievoorzitter van D66. Dat heeft de Tweede Kamerfractie van de partij dinsdag besloten. De 31-jarige Jetten volgt Alexander Pechtold op die afgelopen zaterdag bekendmaakte dat hij de fractie en de politiek verlaat.

"Ik heb heel veel zin om met deze fractie aan de slag te gaan", zei Jetten die de steun kreeg van de gehele fractie. "We hebben negentien getalenteerde Kamerleden, werken goed met elkaar samen en dat zullen we ook blijven doen."

Jetten is een nieuwkomer in de fractie en kwam in 2017 in de Tweede Kamer. De Nijmegenaar geldt als een protegé van Pechtold die de afgelopen maanden zware dossiers als het klimaat, de energietransitie en de afschaffing van het referendum onder zijn hoede had.

Pechtold zei na afloop van de vergadering dat hij "ongelooflijk verheugd" is met Jetten als zijn opvolger. Volgens de afzwaaiend partijleider is Jetten "niet alleen een talent, maar ook een leider". "Hij heeft laten zien moeilijke dossiers met groot gemak aan te kunnen."

Nieuwe fractievoorzitter wacht zware klus

De nieuwe fractievoorzitter wacht de zware taak om D66 klaar te stomen voor de indirecte senaatsverkiezingen van maart volgend jaar.

Trends in de peilingen laten zien dat D66 de afgelopen maanden virtueel aan zetels inlevert en er moet rekening gehouden worden met het scenario dat die trend zich richting de Eerste Kamerverkiezingen doorzet.

D66 worstelt met het vinden van de juiste toon nu de partij regeert. Het is de sociaal-liberalen aangerekend dat zij hebben getekend voor de afschaffing van het raadgevend referendum en ook de afschaffing van de dividendbelasting kon de partij maar moeilijk verdedigen.

Daarnaast was het leiderschap van Pechtold in de laatste maanden niet langer onomstreden. De man die D66 in 2005 van de ondergang redde en in de jaren daarna de ene na de andere verkiezingsoverwinning behaalde, kwam het afgelopen jaar negatief in het nieuws vanwege een aan hem geschonken appartement dat hij niet had opgegeven in het geschenkenregister van de Tweede Kamer.

Ook de berichten over de turbulente liefdesrelatie van Pechtold met een D66-duoraadslid deden de partij geen goed.

​Scheidend fractievoorzitter Pechtold draagt de hamer over aan Jetten

Profilering in aanloop naar senaatsverkiezing

In aanloop naar de senaatsverkiezingen is het de vraag welke toon D66 zal aanslaan. Voor de coalitie bestaat het gevaar dat de nieuwe fractievoorzitter zich te duidelijk wil profileren op bijvoorbeeld het terrein van klimaat, medisch-ethische kwesties, het kinderpardon en misschien wel een nieuwe poging wil doen om een bindend referendum af te dwingen. Dat kan de coalitieafspraken onder druk zetten.

Jetten zei dat hij niet van plan is de inhoudelijke koers van Pechtold te wijzigen. "We hebben gekozen om in het kabinet te zitten omdat we geloven dat je in een verdeeld politiek landschap moet samenwerken om dingen voor elkaar te krijgen. Dat zullen we ook blijven doen", aldus de nieuwe fractievoorzitter.