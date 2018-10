Het zal nog wel even duren voordat de coalitie de knoop doorhakt over de dividendbelasting, de heffing op de winstuitkering aan aandeelhouders. "Er komen ongetwijfeld nog een heleboel gesprekken", zei minister Wopke Hoekstra (Financiën) zondag.

De coalitie overlegt maandag opnieuw over de omstreden afschaffing van de dividendtaks. De regeringspartijen besloten eerder die heffing te schrappen, maar premier Mark Rutte kondigde vrijdag aan dat besluit opnieuw te wegen.

"Het gesprek zal echt niet in één keer afgelopen zijn. We gaan het op een nette en ordentelijke manier doen", aldus Hoekstra in WNL Op Zondag. Hij wilde niet zeggen of het schrappen definitief van de baan is, maar volgens waarnemers in Den Haag betekent "heroverwegen" niets anders dan dat.

Bij handhaving van de dividendbelasting gaat de coalitie bekijken hoe het bedrijfsleven op een andere manier tegemoet wordt gekomen. Volgens de oppositie moet de opbrengst van de taks, bijna 2 miljard euro, naar bijvoorbeeld onderwijs en zorg. Maar de dividendbelasting "gaat over de inkomstenkant van de begroting", aldus Hoekstra. "Veel van de ideeën die mensen hebben geopperd hebben juist met de uitgavenkant te maken."

Heroverweging volgt na besluit Unilever over hoofdkantoor

De heroverweging rond de dividendtaks volgt op de aankondiging van multinational Unilever om de verhuizing van het hoofdkantoor in Londen naar Rotterdam uit te stellen. Een tegenvaller, aldus Hoekstra.

Het afschaffen van de taks was juist bedoeld om Nederland nog aantrekkelijker te maken voor grote bedrijven. De oppositie bekritiseerde het plan als een geschenk voor multinationals.