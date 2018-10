Vertrekkend D66-leider Alexander Pechtold sloot in het verleden een fusie met GroenLinks niet uit door de goede chemie die hij had met toenmalig GroenLinks-leider Femke Halsema.

"Inhoudelijk konden we het heel goed met elkaar vinden. GroenLinks zat onder haar leiding op een vrijzinnige, sociaal-liberale koers", aldus Pechtold in een afscheidsinterview met Vrij Nederland over Halsema, die van 2002 tot 2010 bij GroenLinks aan het roer stond.

Volgens Pechtold zijn destijds, zonder dat iemand ervan wist, serieuze gesprekken gevoerd om de samenwerking tussen de twee partijen te verdiepen.

"Zelf sloot ik niet uit dat het op den duur tot een fusie van GroenLinks en D66 kon leiden. Als we dat voor elkaar zouden krijgen, konden we samen plaatsmaken", zegt Pechtold. "Maar toen Femke in 2010 vertrok kwam er van die plannen niets meer terecht. Met Jolande Sap, haar opvolger, had ik minder een klik. En nu hebben we Jesse Klaver, die is afgeslagen naar oud-links, in het jasje van een nieuwe beweging."

Halsema is sinds kort burgemeester van Amsterdam.