Het kabinet en de coalitiepartijen gaan de omstreden afschaffing van de dividendbelasting heroverwegen. Dat maakte premier Mark Rutte vrijdag na afloop van de ministerraad bekend. Het besluit volgt op de bekendmaking van Unilever om het hoofdkantoor toch niet naar Rotterdam te verhuizen.

Unilever maakte het besluit om de verhuizing af te blazen eerder op de dag bekend. Volgens Unilever-topman Paul Polman is de politieke discussie in Nederland over de afschaffing van de dividendbelasting voor een deel van de aandeelhouders reden geweest om niet te verhuizen.

"Het besluit voor Unilever is wel relevant om het opnieuw te wegen", aldus Rutte. Hij noemde de gang van zaken "teleurstellend".

Rutte zei dat het besluit van Unilever ervoor heeft gezorgd dat het kabinet samen met de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU zal kijken hoe de plannen om het investeringsklimaat in Nederland te verbeteren eruit moet komen te zien. Of de dividendbelasting zal worden gehandhaafd, zal opnieuw worden overwogen.

"We hebben een heel pakket aan maatregelen voor het bedrijfsleven. We gaan dat pakket zo snel mogelijk opnieuw wegen", zei de premier. De maatregel is volgens hem nog wel effectief om bedrijven hier naartoe te halen of om hier te houden.

In de coalitie wordt het VVD-plan alleen door het CDA openlijk gesteund. De andere twee coalitiepartijen D66 en CU zijn geen voorstander, maar houden zich vooralsnog aan het regeerakkoord.

D66 houdt zaterdag haar congres. Daar zullen de leden de partijtop duidelijk maken of zij nog steeds achter de afschaffing van de dividendbelasting staan. Partijleider Alexander Pechtold noemt het besluit "een overval". VVD'er Klaas Dijkhoff vindt de stap van Unilever "ronduit een teleurstelling".

CU-leider Gert-Jan Segers begrijpt het kabinetsbesluit om de afschaffing tegen het licht te houden. De andere partijleiders sluiten zich daarbij aan.

Rutte gooide al zijn politiek kapitaal in de strijd

Voor zowel Polman als Rutte is het een hard gelag dat de verhuisplannen niet doorgaan. Polman heeft de afgelopen jaren stevig gelobbyd om de dividendbelasting van tafel te vegen.

Rutte bleef de afgelopen maanden achter de afschaffing staan en gooide al zijn politieke kapitaal in de strijd om de maatregel, die door de VVD in het regeerakkoord is beland, te verdedigen. Zo zei hij dat hij "tot in zijn diepste vezels" voelde dat de afschaffing nodig is. De maatregel is volgens hem nodig om om de hoofdkantoren van grote bedrijven als Unilever in Nederland te houden.

Rutte zei zich niet gepiepeld te voelen door de multinational. "Ik voel me niet bekocht door Unilever."

De dividendmaatregel, die in geen enkel verkiezingsprogramma stond, kost de schatkist vanaf 2020 elk jaar ongeveer 2 miljard euro aan misgelopen belastinginkomsten. Tegelijkertijd ontbreekt een solide onderbouwing waarom afschaffing van de belasting voor aandeelhouders noodzakelijk zou zijn.

De oppositie vindt dat Rutte zijn "allerlaatste argument" voor de afschaffing verloren heeft met het besluit van Unilever om het hoofdkantoor toch niet naar Rotterdam te verhuizen.

PVV-leider Geert Wilders spreekt van "een mega-afgang" voor de premier. "Gênant", aldus PvdA-leider Lodewijk Asscher. "O, wat pijnlijk dit voor de premier", vindt Jesse Klaver van GroenLinks.