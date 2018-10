Mocht Unilever besluiten het hoofdkantoor alsnog naar Londen in plaats van naar Rotterdam te verhuizen, is het volgens de VVD alsnog een goed plan om de dividendbelasting af te schaffen. Die maatregel zou namelijk een breder belang dan enkel het vestigingsklimaat voor multinationals dienen.

"Ik wil die kwestie breder trekken", zei VVD-Kamerlid Aukje de Vries woensdag in de Tweede Kamer tijdens een debat over de rijksbegroting voor volgend jaar.

"We zien heel veel ontwikkelingen in onze omgeving. Het is niet alleen de Brexit, we zien ook wijzigingen in de belastingen in de Verenigde Staten", aldus De Vries.

De dividendmaatregel werd weer actueel nadat het Financieele Dagblad (FD) woensdag meldde dat de voorgenomen verhuizing van Unilever naar Nederland steeds onzekerder is. Het Brits-Nederlandse concern, dat nu nog een hoofdkantoor in beide landen heeft, is voornemens zijn dubbele nationaliteit op te geven.

De Britse aandeelhouders mogen hier op 26 oktober echter over stemmen en de groep die hier op tegen is wordt steeds groter, aldus het FD.

'VVD woont op andere planeet'

Volgens het kabinet is de afschaffing van de dividendbelasting goed voor het vestigingsklimaat om bedrijven hier te houden en hier naartoe te halen.

GroenLinks-Kamerlid Bart Snels vraagt zich af welk argument nu nog overblijft als ook voor de aandeelhouders de dividendbelasting "geen enkele rol speelt". Hij snapt niet dat de grootste regeringspartij nog steeds volhoudt dat het de juiste beslissing is. "Het lijkt wel of het kabinet en de VVD op een andere planeet wonen", aldus Snels.

De maatregel is omstreden, omdat hard bewijs over een positieve bijdrage aan de werkgelegenheid en de Nederlandse economie ontbreekt. Het gaat ook vaak over de kosten van ongeveer 2 miljard euro per jaar vanaf 2020. Dat geld gaat voornamelijk naar buitenlandse aandeelhouders in Nederlandse bedrijven en buitenlandse overheden die de belasting niet meer hoeven te betalen.

Ook voor regeringspartner D66 is de discussie nog niet voorbij. Zaterdag houdt de partij een congres en het is goed mogelijk dat de partijleden zich dan tegen de afschaffing van deze belasting uitspreken. Nu is het niet ongebruikelijk dat een partij een ledenwens naast zich neerlegt, maar het helpt niet bij de verdediging van de maatregel.

'Argumentatie niet dikker'

Ook de andere twee regeringspartijen CDA ("niet goed, wel verstandig") en de ChristenUnie ("het is bekend hoe wij daarover denken") zijn niet bijster positief over het afschaffen van de dividendtaks, maar verdedigen het besluit naar buiten toe wel. Het is een onderdeel van een totaalpakket van investeringen en lastenverlaging voor burgers en bedrijven, benadrukken de partijen.

Verder deed de SGP nog een duit in het zakje. "Als de argumentatie niet dikker wordt, dan kunnen wij daar niet voor zijn", zei Kamerlid Chris Stoffer. De gezagsgetrouwe partij was de laatste oppositiepartij die zich nog niet duidelijk had uitgesproken over het kabinetsplan, maar dreigt nu ook tegen het voorstel te stemmen.

Dat zou betekenen dat een minimale meerderheid van één zetel de afschaffing zou steunen. Aan het einde van dit jaar stemt de Kamer erover.

