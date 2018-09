Eerste Kamer gaat eigen integriteit onderzoeken

Dit najaar volgt er een bijeenkomst waarop gekeken zal worden of de gedragsregels nog wel bij de tijd zijn.

De fractievoorzitters hebben aan de griffier van de Eerste Kamer gevraagd welke regels er voor "het omgaan met nevenfuncties en dreigende belangenverstrengeling" zijn.

"De publiciteit over deze zaak leidt bij voorbaat tot vragen in het land", zegt Tineke Strik, fractievoorzitter van GroenLinks in Trouw. "Dat raakt niet alleen de VVD-fractie, dat raakt meteen het hele instituut van de senaat. We moeten kunnen uitleggen wat onze regels zijn."

VVD-senator Duthler raakte deze week in opspraak omdat zij in 2014 stemde over een wetsvoorstel waarin ook adviezen van haar eigen bedrijf waren opgenomen. In een verklaring aan de Eerste Kamer ontkent ze dat er sprake is geweest van belangenverstrengeling.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!