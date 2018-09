Tweede Kamer woest over fouten Defensie bij inkoop winterkleding

"Bizar", "gênant" en "bespottelijk", zo omschreven de Tweede Kamerleden de inkoopfouten bij Defensie dinsdag tijdens het Vragenuur.

Ook is de Kamer ervan geschrokken dat verantwoordelijk staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) het nieuws uit de media heeft moeten vernemen.

Het ministerie had eigenlijk voor de juiste winterkleding moeten zorgen, maar is er niet in geslaagd om op tijd het juiste materiaal aan te schaffen. Toch was al langer bekend dat de militairen in Noorwegen zouden deelnemen aan de missie, zo meldde DeTelegraaf eerder op de dag.

Zelf eigen winterkleding kopen

De Kamerleden hebben er geen goed woord voor over dat de militairen nu zelf moeten zorgen voor hun winterkleding. Dat zij van Defensie een voorschot van 1.000 euro krijgen, is voor de Kamer niet goed genoeg. Want hoe weet de staatssecretaris dat de militairen de juiste kleding aanschaffen, wil de Kamer weten.

CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot weet dat Defensie al jaren traint in Noorwegen en op de hoogte is van de gevaren van missies in de kou. Het risico dat militairen met ondeugdelijke winterkleding lopen, is dat vingers en tenen kunnen afsterven, waarschuwde ze.

VVD-Kamerlid André Bosman: "Veiligheid is primair de verantwoordelijkheid van de werkgever. Hoe weet de staatssecretaris dat de militairen wel de juiste kleding kopen?"

Volgens staatssecretaris Visser is er sprake van "een noodgreep". Dat de militairen een voorschot krijgen, is wat haar betreft een "uitzondering" die niet voor herhaling vatbaar is. Ze beloofde de Kamer om met de Koninklijke Landmacht te overleggen over hoe ze erop toe zullen zien dat de juiste kleding is aangeschaft.

Staatssecretaris Visser zegde de Kamer toe te zullen kijken naar wat er mis is gegaan bij de aanbesteding, waardoor de kleding niet op tijd binnen is. Ze wijst er wel op dat haar ministerie en organisatie na "dertig jaar van bezuinigingen van ver komt".

Nu wordt er weer geïnvesteerd in Defensie, maar volgens de staatssecretaris duurt het wel even voordat de veranderingen merkbaar zijn. Zo is het de bedoeling dat de gehele organisatie wordt voorzien van nieuw materiaal, maar dat zal naar verwachting pas in 2020 voor iedereen merkbaar zijn.

'Defensie kiest nog steeds niet voor veiligheid personeel'

Ook SP-Kamerlid Sadet Karabulut reageerde verontwaardigd. Volgens de socialist is de kwestie tekenend voor de werkwijze van Defensie, waar de basisveiligheid van het personeel niet zou vooropstaan.

In 2016 kwamen twee Nederlandse militairen om het leven door het gebruik van ondeugdelijke mortiergranaten. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid concludeerde een jaar later dat Defensie was tekortgeschoten in de zorg voor en veiligheid van de Nederlandse militairen.

Voor de SP'er moet het kabinet eerst kiezen voor het eigen defensiepersoneel in plaats van mee te willen doen aan gevaarlijke missies. Verwijzen naar bezuinigingen is volgens Karabulut te makkelijk. "De tekorten zijn ook te wijten aan politieke keuzes", aldus het Kamerlid.

De Tweede Kamer is nog niet uitgepraat over de winterkleding. Dinsdag bleek dat een meerderheid van de Kamer uitgebreider wil debatteren over de kwestie.