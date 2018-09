Minister Blok vraagt Iraanse collega om uitleg na beschuldiging aanslag

Blok wil weten over welke informatie Iran beschikt, zo zei hij maandagmiddag tijdens een ontmoeting met Nederlandse media in New York, waar deze week de Algemene Vergadering van de Verenige Naties plaatsvindt.

Iran ontbood onder meer de Nederlandse ambassadeur in Teheran nadat zaterdag minstens 29 mensen, waaronder twaalf leden van de revolutionaire garde, om het leven waren gekomen. Schutters hadden het vuur geopend bij een militaire parade in Ahvaz, een stad in het westen van Iran.

Blok noemde de aanslag "verschrikkelijk", maar bestempelde het op het matje roepen van de ambassadeur als een stevige maatregel. Vandaar dat hij wil weten op basis van welke informatie Iran zegt dat Nederland bij de aanslag was betrokken.

Volgens het Iraanse staatspersbureau IRNA werden naast de Nederlandse ambassadeur, ook de diplomatieke vertegenwoordigers van Denemarken en het Verenigd Koninkrijk na de dodelijke aanval ter verantwoording geroepen.

Iran arresteert 22 verdachten na aanslag

Naar aanleiding van de aanslag heeft Iran 22 mensen gearresteerd, maakte het Iraanse ministerie van Informatie bekend. Teheran legt de schuld van de terreurdaad bij de Verenigde Staten en hun bondgenoten.

"De verdachten zijn geïdentificeerd en opgepakt. In het huis dat toebehoorde aan de vijf schutters zijn wapens, exclusief materiaal en communicatieapparatuur in beslag genomen", aldus een verklaring die via persbureau Tasnim naar buiten werd gebracht.

Volgens de verklaring zijn de vijf schutters doodgeschoten. Eerder werd er nog uitgegaan van vier daders, maar dat aantal werd maandag bijgesteld door de Iraanse regering.

De in Nederland gehuisveste Arabische verzetsbeweging voor de bevrijding van Ahvaz (ASMLA) ontkende elke betrokkenheid. Leden van deze groepering claimden, evenals Islamitische Staat, de verantwoordelijkheid voor de aanslag maar ze zijn volgens de ASMLA al in 2015 uit de organisatie gezet.

