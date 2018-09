Voltallige oppositie wil onderzoek naar alternatief voor dividendbelasting

Alle oppositiepartijen steunden dit voorstel van GroenLinks vrijdag op de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen. Jesse Klaver (GroenLinks) verweet premier Mark Rutte dat hij "op ramkoers" is nu het kabinet alle kritiek op de afschaffing naast zich neer heeft gelegd en doorgaat met de afschaffing van de taks waardoor de staatskas jaarlijks 2 miljard euro misloopt.

De oppositiepartijen vinden dat dat geld beter geïnvesteerd kan worden in bijvoorbeeld de publieke sector.

Maar ook na maanden van oppositiekritiek en negatieve opiniepeilingen is premier Rutte niet van plan de afschaffing in te trekken. "Besturen is niet altijd het nemen van populaire besluiten", zei de hij.

Nieuwe argumenten had hij niet; de maatregel is nodig om grote bedrijven in Nederland te houden. Het is Ruttes overtuiging dat die bedrijven zullen vertrekken als Nederland de dividendbelasting instandhoudt.

Maar ook de kritiek van de oppositie is niet nieuw. De premier werd andermaal verweten er niet te zijn voor de Nederlanders, maar wel voor Unilever, een van de bedrijven die heeft gelobbyd voor de afschaffing.

Ook wordt het de premier verweten dat de maatregel niet terug te vinden was in het VVD-verkiezingsprogramma, terwijl de multinationals al sinds 2010 bij Rutte lobbyden voor de afschaffing. Maar bij gebrek aan nieuwe feiten in het dossier bleef het bij de oppositie bij een herhaling van argumenten die de revue reeds gepasseerd zijn.

Wat de oppositie wel voor elkaar kreeg is het terugdraaien van de voorgenomen bezuiniging van 19,5 miljoen euro op leerwerkplekken voor mbo'ers en vmbo'ers. Dit voorstel van PvdA-leider Lodewijk Asscher kreeg brede steun van de Kamer.

Oppositie waarschuwt voor Eerste Kamerverkiezingen

De afschaffing van de dividendbelasting was dinsdag met Prinsjesdag voor het eerst concreet in de kabinetsplannen voor volgend jaar terug te vinden. De verwachting is dat het plan nog voor de jaarwisseling door de Tweede en Eerste Kamer zal worden aangenomen.

Klaver waarschuwde de premier dat hij hoe dan ook nog niet af is van de dividendtaks. Klaver verwees naar de indirecte Eerste Kamerverkiezingen die in maart volgend jaar plaatsvinden.

De ruime steun voor zijn initiatiefwet moet de premier zich aantrekken, omdat volgens Klaver de kans bestaat dat de impopulaire maatregel de coalitie weleens de meerderheid in de senaat kan kosten. "Het allerbelangrijkste is politieke stabiliteit", zei Klaver.

Asscher wees op de "uitgestoken hand" die het kabinet vorig jaar beloofde aan de oppositie. Die ziet de PvdA'er nu niet terug.

Rutte zei zich er wel degelijk van bewust te zijn dat zijn populariteit in één klap zou kunnen groeien als hij afziet van de afschaffing van de aandeelhoudersbelasting, maar dat is volgens de premier niet zijn taak.

Rutte legt Dijkhoffs probleemwijkenplan naast zich neer

Rutte ging in het debat ook in op het plan van VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff om criminaliteit in probleemwijken twee keer zo hard te straffen. Rutte zei tegen zijn partijgenoot dat het kabinet het plan niet zal uitvoeren.

Rutte was wel bereid om binnen de bestaande kaders van het regeerakkoord te kijken naar hoe andere landen omgaan met verschillende aspecten van het integratievraagstuk.

Asscher kon zijn verbazing moeilijk verbergen. "Wat een schertsvertoning", zei hij in de richting van de VVD. "Wat een afgang." Hij verweet de partij van Rutte een proefballon te hebben opgelaten waar vervolgens niks mee zal worden gedaan. Volgens Asscher zouden probleemwijken meer gebaat zijn bij meer politie en een betere kinderopvang.

Arib tikt Kamer op de vinger om 'grof' taalgebruik

De Tweede Kamer debatteerde vrijdag tijdens de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen met de premier over de kabinetsplannen die dinsdag met Prinsjesdag zijn gepresenteerd.

Dinsdag was de Kamer aan zet en vrijdag legt de premier verantwoording af. Kamervoorzitter Khadija Arib tikte de Tweede Kamer voor aanvang van de tweede debatdag op de vingers vanwege het "grove" en "harde" taalgebruik eerder deze week.

​