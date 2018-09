Arib tikt Tweede Kamer op de vingers vanwege 'grof' taalgebruik

Arib zei tegen de Kamer dat zij brieven en e-mails heeft ontvangen van mensen uit de samenleving die zich hebben gestoord aan het taalgebruik van de Kamerleden en de manier waarop ze met elkaar omgaan.

Voor een fel en kritisch debat is volgens Arib altijd ruimte, maar afgelopen woensdag op de eerste dag van de Politieke beschouwingen omschreef zij als "grof en hard". Arib benadrukte dat het debat op het scherpst van de snede gevoerd mag worden, "maar dat kan ook zonder persoonlijk te worden".

Ze gaf mee dat alle 150 Kamerleden verantwoordelijk zijn voor het aanzien van de Tweede Kamer.

'Grenzen zijn overschreden'

Arib verwees er niet specifiek naar, maar waarschijnlijk doelde de voorzitter op de uitlatingen van Geert Wilders. Wilders haalde woensdag uit naar de fractieleider van DENK, Tunahan Kuzu die hij een "vergif van de samenleving noemde".

Wilders zei ook dat Kuzu moest "oprotten", omdat hij heeft gezegd dat mensen die allochtonen oproepen Nederland te verlaten zelf niet thuishoren in Nederland. "Dit is niet uw land", zei Wilders. "Uw land is Turkije."

Ook haalde Wilders het privéleven van D66-leider Alexander Pechtold aan door te verwijzen naar de onlangs afgebroken relatie met een voormalig D66-duoraadslid.

CDA-leider Sybrand Buma stoorde zich woensdag al aan de woorden van Wilders. Hij zei dat er "grenzen zijn overschreden."

"Dit debat wordt op scholen uitgezonden", zei Buma. "We kunnen wel zeggen dat degene die het meest in beeld komt vandaag heeft gewonnen, maar vandaag hebben we allemaal verloren."