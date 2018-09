Raadslid PVV Delfzijl opgestapt na Facebook-bericht over brand in azc

Smeding had gereageerd op een Facebook-bericht over een brand in het asielzoekerscentrum in Ter Apel van de regionale zender RTV Noord. "Blussen met benzine!", schreef het raadslid in een reactie.

Smeding bevestigt zijn vertrek na een bericht van RTV Noord. Over zijn eerdere opmerking wil hij niets zeggen. "Ik ga er niet meer op in, er is genoeg over gezegd. Het is goed zo", is het enige dat hij kwijt wil.

Het is niet de eerste keer dat er problemen zijn binnen de afdeling van de PVV in Delfzijl. Nog voor de gemeenteraadsverkiezingen hadden enkele kandidaten zich al afgesplitst.

Zij waren teleurgesteld in de partij en begonnen een nieuwe fractie. Die haalde echter geen raadszetel.