PVV-raadslid Willie Dille herdacht in gemeenteraad Den Haag

Krikke ging niet in op de aanleiding voor de zelfgekozen dood van Dille. Ze benadrukte dat haar tragische dood velen heeft geraakt. "Ook mij persoonlijk." De burgemeester wilde vooral herdenken wie zij als raadslid en als mens was.

Dille kwam in maart 2010 in de Haagse gemeenteraad voor de PVV, maar ging vlak daarna de Tweede Kamer in, om in mei 2012 terug te keren in de raad. Daar richtte ze zich onder meer op zorg, ouderen en jeugd en volgde ze kritisch alle ontwikkelingen.

Voor die tijd werkte ze dertig jaar in de gehandicaptenzorg. "Zoiets doe je alleen zó lang wanneer je echt toegewijd bent", zei Krikke. "Want het is niet alleen heel mooi werk, het is vooral ook heel zwaar werk."

'Dille ook in privésfeer begaan met mensen'

Ook privé was Dille begaan met mensen en vooral kinderen. Ze zorgde voor haar eigen kinderen en voor pleegkinderen. "Kinderen van heel verschillende achtergronden en herkomsten en met uiteenlopende problemen vonden bij haar een warm en welkom thuis", zei Krikke.

Ze haalde een artikel in Straatnieuws aan. "Het hele huis was ingesteld op kinderen, met of zonder handicap. Kinderen die vaak bij Willie kwamen, hadden hier en daar eigen spulletjes liggen en bij Willie werd je opgenomen in een lopend gezin en niks was te gek."

"Wij zullen Willie herinneren als een bijzonder gepassioneerd raadslid, een betrokken burger en bovenal een warm mens", zei Krikke, voordat er stilte in acht werd genomen.

Dille maakte op 8 augustus een eind aan haar leven nadat ze een filmpje op Facebook had gezet waarin ze meldde dat ze was verkracht door een groep moslims.