Bijna voltallige oppositie steunt wet terugdraaien dividendmaatregel

Naast GroenLinks hebben ook de PVV, SP, PvdA, Partij voor de Dieren, 50Plus, DENK en Forum voor Democratie hun handtekening gezet. Alleen de SGP ontbreekt, waardoor de wet door 71 zetels gesteund wordt.

Het kabinet heeft op Prinsjesdag officieel bekendgemaakt dat de dividendbelasting wordt afgeschaft. Dat zal de schatkist ieder jaar bijna 2 miljard euro kosten.

Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben al laten weten de vorig jaar aangekondigde maatregel ondanks de bakken aan kritiek nog steeds te steunen. Zodra aan het einde van dit jaar de afschaffing van de dividendbelasting door de Tweede Kamer wordt geloodst, wordt de 'herstelwet' ingediend.

De initiatiefnemers willen de druk op het kabinet opvoeren en hopen dat premier Mark Rutte zijn voorstel uiteindelijk weer intrekt.

Pijlen worden gericht op verkiezingen Eerste Kamer

Als dat niet gebeurt, dan zal in ieder geval GroenLinks zijn pijlen op de Eerste Kamerverkiezingen in maart volgend jaar richten. Het is goed denkbaar dat de huidige coalitie dan zijn meerderheid van slechts één zetel in de senaat verliest.

Om dan toch tot afspraken te komen, zal de hulp van oppositiepartijen nodig zijn. In dat geval zullen zij op hun beurt wijzen naar de wet die de dividendbelasting intact houdt.

"Als het kabinet met een wetsvoorstel onder de arm naar de oppositie komt om te praten over steun voor die wet, dan neem ik ons wetsvoorstel over de dividendbelasting onder de arm mee", zei GroenLinks-leider Jesse Klaver daar eerder over.

De SGP (drie zetels) is de enige oppositiepartij die zich niet aansluit bij dit initiatief. De partij laat via een woordvoerder weten het "voorbarig" en "prematuur" te vinden om al tegen een wet te zijn nog voordat die in het parlement is behandeld.

Het is overigens geen geheim dat ook de SGP geen fan van de dividendmaatregel is. Ze sorteren daarom voor op een tegenstem, aldus de woordvoerder.

Oppositie gelooft niet in het beoogde doel

De oppositiepartijen hekelen het feit dat de afschaffing van de dividendbelasting in geen enkel verkiezingsprogramma stond. De kosten komen ook niet direct ten goede aan de Nederlandse economie. Buitenlandse aandeelhouders in Nederlandse multinationals en buitenlandse overheden profiteren er financieel immers van.

Verder geloven de partijen niet in het beoogde doel van de maatregel; bedrijven in Nederland houden en buitenlandse ondernemingen aantrekken. De stelling dat de afschaffing van de dividendbelasting daartoe leidt wordt ook door weinig economen en politici onderbouwd, waardoor het steeds moeilijker lijkt de maatregel te verdedigen.

Toch blijven de coalitie en het kabinet, met Rutte voorop, achter het besluit staan. Als bedrijven toch zouden beslissen Nederland te verlaten vanwege de dividendbelasting, kun je dat niet meer terugdraaien, waarschuwen zij.

