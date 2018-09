De vele tradities van Prinsjesdag

Vanaf 10.00 uur vind je de eerste belangstellenden al langs de route van de Glazen Koets waarin de koning en koningin worden vervoerd. Vanaf 11.30 uur is de militaire erewacht langs de route en op het Binnenhof te zien.

12.50 uur: Glazen Koets rijdt naar Binnenhof

De koning en koningin vertrekken om 12.50 uur vanaf Paleis Noordeinde naar het Binnenhof. Twintig minuten later arriveren zij bij de Ridderzaal waar de leden van het kabinet, de Eerste en Tweede Kamerleden (samen de Staten-Generaal) en andere genodigden dan al binnen zitten.

Even daarvoor hebben zij zoals ieder jaar hun outfit laten filmen en fotograferen door de aanwezige pers. Dat geldt eigenlijk vooral voor de hoedjes van de vrouwelijke aanwezigen.

Dan, als iedereen binnen is, spreekt de koning de Troonrede uit, de regeringsverklaring voor het komende jaar. Die wordt geschreven door premier Mark Rutte die zich daarbij laat adviseren door de ministers uit zijn kabinet.

De koning schrijft die toespraak niet zelf omdat ons staatshoofd in ons land onschendbaar is. Alles wat hij zegt, valt onder verantwoordelijkheid van de ministers. Zij bemoeien zich daarom ook nadrukkelijk met de tekst.

14.00 uur: Balkonscène bij Paleis Noordeinde

Om 14.00 uur is de koninklijke stoet weer terug bij het paleis en volgt de balkonscène; leden van het Koninklijk Huis zwaaien naar het toegestroomde publiek.

Vanaf dan gaat alle aandacht naar de politiek. Want Prinsjesdag is ook vooral de dag waarop het kabinet de plannen presenteert voor het volgende jaar. Die plannen staan in de rijksbegroting en in de toelichting daarop: de Miljoenennota.

15.15 uur: Minister van Financiën overhandigt koffertje

De minister van Financiën, Wopke Hoekstra, overhandigt die plannen om 15.15 uur aan de Tweede Kamer. Hij doet dat in een speciaal koffertje dat daar ieder jaar voor wordt gebruikt; een traditie die teruggaat tot 1947. Op het koffertje staat heel groot ‘Derde dinsdag in september’ gegraveerd, sinds 1887 de dag van Prinsjesdag.

Ook dit is allemaal vooral voor de ceremonie, want de Kamerleden hebben de cijfers al het weekend ervoor ontvangen. Zij mogen die informatie niet delen. Dat is zelfs strafbaar. Toch ligt de Miljoenennota ieder jaar weer vroegtijdig op straat.

De Kamerleden moeten zich voorbereiden op de debatten met premier Mark Rutte die zijn plannen met het kabinet uitlegt en verdedigt. Omdat het om zo’n uitgebreid pakket aan maatregelen gaat, worden er twee hele dagen voor uitgetrokken: de Algemene Politieke Beschouwingen.

Woensdag: Start Politieke Beschouwingen

Normaal wordt er de twee dagen volgend op Prinsjesdag gedebatteerd, maar Rutte heeft donderdag in EU-verband een afspraak in Oostenrijk waardoor het debat bij hoge uitzondering op vrijdag wordt hervat.

De Politieke Beschouwingen worden als de start van het nieuwe politieke jaar gezien. Er wordt gedebatteerd met een volle Tweede Kamer. Het voltallige kabinet zit traditiegetrouw achter de premier in ‘Vak K’.

Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zullen hun plannen voor komend jaar verdedigen. De oppositie wil vooral laten zien dat het land veel beter af is als zij aan de macht zouden zijn. Soms wordt er weleens wat veranderd na twee dagen debatteren, maar grote wijzigingen worden zelden doorgevoerd.

Het is in zekere zin vooral een opmaat naar de campagne voor de Eerste Kamerverkiezingen van maart 2019. De coalitie heeft daar slechts met één zetel een meerderheid. Als de coalitie die verliest, moet het kabinet samenwerken met andere partijen om de plannen uit te voeren.

Deze Prinsjesdag is daarom vooral een opmaat naar de campagne voor de Senaatsverkiezingen.

