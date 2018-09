'Onrust bij IND na plotselinge draai Harbers over Lili en Howick'

Dat schrijft de Volkskrant zaterdag op basis van berichten op het intranet van het IND die de krant in handen heeft en na gesprekken met medewerkers van de dienst.

Harbers gebruikte vorige week zijn discretionaire bevoegdheid om de Armeense tieners, die een groot deel van hun leven in Nederland wonen, alsnog een verblijfsvergunning te geven. De kinderen en hun moeder werden in 2009 al afgewezen, maar bleven doorprocederen.

De Raad van State bevestigde in augustus dat de kinderen uitgezet mochten worden.

Harbers gaf in Kamerdebat geen toelichting op zijn besluit

Lili en Howick verdwenen opeens de avond voordat zij zouden worden uitgezet. Hun verdwijning en de oproep van de politie om de twee kinderen aan te geven, leidden tot veel boze reacties. Harbers verleende de kinderen die dag alsnog een verblijfsvergunning.

In het Kamerdebat dat eerder deze week plaatsvond over de kwestie en het besluit van Harbers, wilde de staatssecretaris geen nadere toelichting geven op de beweegredenen voor zijn draai.

De medewerkers van de IND, die dagelijks aanvragen van asielzoekers behandelen en beoordelen, vinden dat Harbers en de politiek hen heeft opgezadeld met een geloofwaardigheidsprobleem. Ze hebben geen vrede met de willekeur die ten grondslag lijkt te liggen aan het besluit van Harbers in de zaak-Lili en Howick.

IND-medewerkers 'voelen zich in hun hemd gezet'

Het IND-personeel is bang dat meer ouders hun kinderen laten onderduiken na de uitkomst in de zaak-Lili en Howick. "Wij moeten straks weer de rechtszaal in om hier gewortelde gezinnen uit te zetten naar landen waar het leven nog veel minder prettig is dan in Armenië", stelt een van de medewerkers in de Volkskrant.

"Dan moeten wij uitleggen dat die situatie veel minder schrijnend is dan die van Howick en Lili, maar dat is in veel gevallen eigenlijk niet met droge ogen vol te houden. Ik voel echt dat we door de politiek in ons hemd worden gezet."

De staatssecretaris heeft maandag gesproken met twintig mensen die bij de zaak betrokken waren. Toch heeft dat de onrust niet weggenomen, meldt de krant.

Coalitiepartijen blokkeren oproep tot groot kinderpardon

Een groot deel van de oppositie wil dat de vierhonderd kinderen die in dezelfde situatie als Lili en Howick verkeren allemaal een verblijfsvergunning krijgen. Het gaat om kinderen die al meer dan vijf jaar in Nederland wonen. In theorie is voor deze groep het kinderpardon in het leven geroepen. Maar in de praktijk voldoen veel kinderen niet aan de voorwaarden die de overheid stelt voor dit kinderpardon.

De coalitiepartijen stemden echter tegen de oproep voor een pardon voor deze groep. De oproep van de linkse oppositie wordt onder meer gesteund door artsen, rechtsgeleerden en de politiebonden. Veel agenten en marechaussees hebben ook problemen met het uitzetten van kinderen die al zo lang in Nederland wonen en leven.

