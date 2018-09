Kabinet waarschuwt in gelekte stukken voor economische tegenwind

Dat staat in het voorwoord van de Miljoenennota van minister Wopke Hoekstra van Financiën, bevestigen bronnen in Den Haag na berichtgeving van verschillende media vrijdag.



"De fundamenten onder onze welvaart zijn sterk, maar ze zijn geen garantie voor toekomstige voorspoed. In de mondiale economie, waarvan Nederland zo afhankelijk is, bedreigen de Brexit en de kans op handelsconflicten de economische groei", schrijft Hoekstra.

De bewindsman vervolgt dat het kabinet Nederland voorbereidt om eventuele financiële schokken op te vangen door de overheidsfinanciën verder op orde te brengen.

Het economische plaatje voor volgend jaar ziet er rooskleurig uit, meldde het Centraal Planbureau (CPB) al in augustus. Die cijfers zijn nu geactualiseerd waardoor die er iets anders uitzien.

Zo blijkt nu uit de gelekte cijfers dat de economie in 2019 met 2,6 procent groeit, de staatsschuld voor het eerst in jaren tot onder de 50 procent van het bbp zakt en er een overschot van 1 procent van het bbp wordt verwacht. Hoekstra: "Het kabinet bereidt Nederland voor op zulke economische tegenwind door de overheidsfinanciën in 2019 verder op orde te brengen. Maar we zijn er nog niet."

Kabinet kreeg eerder waarschuwing voor uitgavebeleid

Dat schrijft Hoekstra niet voor niets. De bewindsman brengt in herinnering dat de overheidsschuld nog aanzienlijk hoger is dan voor de crisis. Daarbij blijft het zogenoemde houdbaarheidstekort "een aandachtspunt".

Het houdbaarheidstekort zegt iets over de houdbaarheid van de begroting op de lange termijn. Er wordt dan gekeken naar bijvoorbeeld de kosten voor de AOW en de zorg.

Vorig jaar waarschuwde de Raad van State (RvS) na de publicatie van het regeerakkoord al dat dit kabinet wel voldoet aan de Europese regels, maar eigenlijk te veel geld uitgeeft.

De RvS vroeg zich in een advies af of het kabinet wel voldoende rekening hield met het opvangen van mogelijke economische tegenwind.

Dat er door de overheid meer wordt uitgegeven klopt ook. Zo trekt het kabinet na jaren van bezuinigen de portemonnee voor onder andere onderwijs, infrastructuur en defensie. De Raad van State toetst ieder jaar of de rijksbegroting aan alle regels voldoet.

'De rijksbegroting is van ons allemaal'

Donderdag lekten de koopkrachtcijfers al uit. Daaruit bleek dat Nederlanders er volgend jaar naar verwachting gemiddeld 1,5 procent op vooruit gaan. Eerder werd de groei van de koopkracht nog geschat op 1,3 procent.

Eerder die dag maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) overigens bekend dat bijna de helft van alle Nederlanders vorig jaar het besteedbaar inkomen zag dalen. Dat had vooral te maken met de magere loonontwikkeling. De groei kwam nauwelijks uit boven de stijging van de consumentenprijzen (inflatie).

Minister Hoekstra hoopt dat er volgend jaar een beter plaatje te zien is: "De rijksbegroting is van ons allemaal en voor ons allemaal. Dat moet ook gelden voor de economische groei. Het kabinet wil dat alle groepen volgend jaar in hun portemonnee merken dat het goed gaat met de economie."

