Minister begaat misser met verkeerde versie Miljoenennota

Afgesproken was om de stukken om 15.00 uur bij de Kamer te hebben, maar dat was niet gelukt.

"Op de gereedgemaakte USB-sticks blijkt niet de juiste versie van de Miljoenennota te staan'', schreef Hoekstra in een brief aan de Kamer. "Wij stellen alles in het werk om de levering vandaag aan het begin van de avond te laten plaatsvinden. Mijn welgemeende excuses."

Kamerleden krijgen de Miljoenennota van tevoren opgestuurd, maar mogen er nog niet over praten. De plannen worden pas op Prinsjesdag bekendgemaakt. Op die manier kunnen de Kamerfracties zich wel alvast voorbereiden. Kort na overhandiging aan de Kamerleden liggen de plannen ook dit jaar weer op straat.

Raad van State tikt kabinet op vingers

NRC Handelsblad meldde donderdag nog dat het kabinet een standje heeft gekregen van de Raad van State. Het kabinet legde de begrotingsstukken, waaronder ook het nieuwe belastingplan, pas laat voor aan de Raad.

De raad vreesde dat er te weinig tijd overbleef om de plannen goed door te lichten, waarna staatssecretaris Menno Snel op het matje werd geroepen. Hij moest het adviesorgaan opheldering bieden over zijn plannen met de belastingen voor volgend jaar.

Na de toelichting van de staatssecretaris heeft de Raad van State alsnog een advies kunnen uitbrengen.

Het belastingplan, met onder meer de omstreden afschaffing van de dividendbelasting, is een heet hangijzer in de regeringscoalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

SP furieus over lekken

Hoe het belastingplan en de plannen er precies uit komen te zien wordt volgende week dinsdag officieel bekend. Donderdag lekte al wel uit dat de verwachting is dat de koopkracht iets beter zal uitvallen dan is voorspeld. Eerder op de dag werd juist bekend dat de koopkracht van de helft van de Nederlanders was afgenomen.

SP-Kamerlid Ronald van Raak was donderdag woest over het zoveelste lek. Hij verdenkt het kabinet, voorlichters en ambtenaren op ministeries ervan "doelbewust" te lekken.

Hij stoort zich al langer aan lekpraktijken. Kamerleden kunnen namelijk niet reageren, omdat zij niet de beschikking hebben over de stukken. Wanneer zij de stukken krijgen, mogen zij pas op Prinsjesdag officieel reageren.

Rutte is gewend geraakt aan lekken

Premier Mark Rutte zei vrijdag na afloop van de ministerraad dat hij inmiddels gewend is geraakt aan het lekken van de Prinsjesdagstukken, maar keurt het wel af.

De lekker moet volgens de premier niet onder ambtenaren gezocht worden, maar onder politici. Rutte "heeft geen aanwijzingen waar het lek zit", maar "het schip van staat lekt meestal van de bovenkant".