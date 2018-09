Suriname noemt controversiële uitspraak minister Blok 'afgedane zaak'

Dat heeft het Surinaamse ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag in een verklaring laten weten. Die kwam nadat een vertegenwoordiger van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken naar Paramaribo was afgereisd om de excuses van Blok opnieuw aan te bieden.

Tijdens een besloten bijeenkomst in juli noemde Blok Suriname een 'failed state’. Ook zei hij dat er nergens op de wereld succesvolle multiculturele samenlevingen zijn.

Tijdens het Tweede Kamerdebat hierover vorige week zei Blok dat Suriname zijn excuses tot op dat moment niet had aanvaard.

Dat Suriname de excuses in eerste instantie niet aanvaardde was omdat Blok zijn woorden niet terugnam. Ook deden de uitspraken Suriname extra pijn omdat de multi-etnische samenstelling van de bevolking juist als een fundament van het land wordt gezien.

Suriname wil vrijgave onderschepte miljoenen

Suriname benadrukt in de verklaring dat in eventuele komende besprekingen met Nederland het vrijgeven van de 19 miljoen euro die het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) heeft onderschept, hoog op de agenda moet staan. Dit bedrag was in mei door de Centrale Bank van Suriname naar Nederland gestuurd. Het OM onderzoekt of het om een witwasoperatie gaat.

Volgens Suriname gaat het om geld van Surinaamse banken dat gebruikt wordt voor het nakomen van internationale verplichtingen.