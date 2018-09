Premier Rutte heeft weinig hoop dat Hongarije koers wijzigt

''Wij maken ons zeer grote zorgen over Hongarije", zei de premier donderdag in de Tweede Kamer.

Het Europees Parlement wil dat Artikel 7 in werking wordt gesteld. Dat kan er uiteindelijk toe leiden dat Hongarije bepaalde rechten worden ontnomen zoals het stemrecht. Zover is het nog lang niet. Eerst komt er een hoorzitting met Hongarije en moet duidelijk worden of de regering in Boedapest haar leven wil beteren.

Rutte denkt dat de kans daarop miniem is. Dat zou volgens hem een ''wondertje" zijn. Het Centraal-Europese land ligt onder meer onder vuur vanwege aantasting van de persvrijheid en de onafhankelijke rechtspraak.

Sommige landen, zoals Polen en Tsjechië, hebben al uitgesproken Hongarije te steunen. Sancties tegen Hongarije moeten unaniem worden goedgekeurd door de overige EU-lidstaten. Een Tsjechisch en Pools veto dreigen roet in het eten te gooien.

Rutte vindt het nog te vroeg om formeel stelling te nemen. ''Dat is niet netjes. Dan geef je Hongarije ook weer een cadeautje."

Europees besluit is niet per se slecht voor Orbán

Volgens politieke commentatoren komt het besluit van het Europees Parlement de Hongaarse premier Viktor Orbán niet verkeerd uit. In eigen land blijft zijn harde koers ten aanzien van Brussel zeer populair.

Het stelt Orbán ook in staat zich op te werpen als de kampioen van anti-immigratie- en eurosceptische stromingen in verschillende Europese landen, die zich verzet tegen EU-inmenging. Rechts-populistische partijen met vergelijkbare standpunten lijken het volgend jaar goed te zullen gaan doen in de Europese parlementsverkiezingen.

Hoewel de migratiestroom naar Hongarije te verwaarlozen is, blijft Orbán bij zijn standpunt dat migranten een existentiële bedreiging voor zijn land vormen.