Omstreden VVD-Kamerlid Van Haga krijgt zwaardere portefeuille

De portefeuillewissel is het gevolg van een nieuwe verdeling van een aantal onderwerpen na het vertrek van VVD'ers Jeanine Hennis-Plasschaert en Han ten Broeke.

De nieuwe portefeuille van Van Haga is opmerkelijk. Hij zou eerder volgens HP/De Tijd ontevreden zijn over zijn rol binnen de VVD. Op basis van gesprekken met mensen uit de omgeving van Van Haga zou hij destijds hebben gezegd dat hij hoopte dat hij een andere portefeuille zou krijgen. "Dit hou ik niet vol", zou hij zich hebben laten ontvallen.

Begin december vorig jaar kwam Van Haga in opspraak toen bekend werd dat hij als pandjesbaas teveel mensen in een aantal van zijn huizen liet wonen.

Daarop stelde de integriteitscommissie van de VVD een onderzoek in om te bepalen of Van Haga, die sinds de verkiezingen van maart vorig jaar Kamerlid is, kon aanblijven als parlementariër.

De commissie stelde vast dat Van Haga niet ondernemer en Kamerlid tegelijkertijd kon blijven, maar vond niet dat er sprake zou zijn van "overtredingen of ernstig verwijtbaar handelen".

Toch de partijregels overtreden

Begin augustus werd echter bekend dat Van Haga tegen de partijregels in toch nog nauwe banden onderhoudt met zijn bedrijf. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff ziet echter geen problemen in het handelen van Van Haga.

De kwestie-Van Haga is niet alleen voor de VVD, maar ook de coalitie een lastig vraagstuk. Omdat de coalitie van VVD, CDA, D66 en CU leunt op een minimale meerderheid van 76 zetels, is het zaak dat iedereen binnenboord blijft.

Van Haga kan bij een vertrek, zowel gedwongen als uit eigen beweging, zijn zetel meenemen. Dat zou vanwege het wegvallen van de meerderheid waarschijnlijk het einde van de coalitie betekenen, met nieuwe verkiezingen tot gevolg.

Nieuwe VVD'er heeft geen spijt van Sylvana-tweet

Donderdag werd een ander in opspraak geraakte VVD'er geïnstalleerd als Kamerlid. Thierry Aartsen volgt de woensdag vertrokken Jeanine Hennis-Plasschaert op. Aartsen kwam de afgelopen dagen onder vuur te liggen vanwege omstreden tweets over onder andere mensen die zelfmoord plegen en over politica Sylvana Simons.

Zo twitterde hij: "Gvd! Weer iemand voor de trein, kom dus niet verder dan Eindhoven! Zelfmoordenaars, word eens creatief!". Over Simons, die na onder andere haar stellingname over een andere invulling van het sinterklaasfeest werd bedreigd en moest worden beveiligd, twitterde hij: "Een heerlijk avondje NAC: zwarte pieten in NAC-shirts op het veld en Ow Sylvana van Rob van Daal door de speakers. #humor."



Na de ontstane ophef bood Aartsen alsnog zijn excuses aan, maar niet voor de tweet over Sylvana. Daarover zei hij donderdag geen enkele spijt te hebben.

Dijkhoff noemde de tweets van Aartsen dom, maar hij vindt ze niet dusdanig problematisch om hem uit de fractie te weren. Dijkhoff en Aarts kennen elkaar al langer. Ze zijn beiden afkomstig uit Breda en Dijkhoff heeft er geen geheim van gemaakt dat zijn stem tijdens de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen is gegaan naar Aartsen.