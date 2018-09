Kamermeerderheid ook na Lili en Howick tegen uitbreiding kinderpardon

Er is een breed gedragen consensus dat de procedures veel korter moeten, maar voor in ieder geval VVD, CDA, D66, CU, PVV en SGP zijn de gebeurtenissen van afgelopen weekend geen reden voor een verruiming van het kinderpardon.

GroenLinks, SP, PvdA, PvdD en DENK zijn voor een verruiming van het kinderpardon. FvD en 50PLUS waren niet aanwezig bij het debat.

Ook coalitiepartijen D66 en ChristenUnie, die voor een uitbreiding van het pardon zijn maar dat tijdens de formatie niet hebben kunnen afdwingen, worstelden zichtbaar tijdens het debat. Toch zijn zij niet van plan de zaak op de spits te drijven.

"We hebben de verruiming van het kinderpardon in de formatie niet kunnen regelen", zei Kamerlid Maarten Groothuizen. Hij voegde daaraan toe dat "de politieke realiteit is dat er verschillend over wordt gedacht", verwijzend naar de rechtse meerderheid in de Kamer. Voor de zomer stemde een ruime meerderheid tegen een aanpassing van het kinderpardon.

CU-Kamerlid Joël Voordewind, die zich in het verleden heeft hardgemaakt voor een ruimer pardon, verwees tijdens het debat ook naar het regeerakkoord. Hij zei zich ervoor in te zetten staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) aan te moedigen om "ruimhartig gebruik te maken van zijn discretionaire bevoegdheid" binnen de bestaande regels en afspraken.

'Commissie is een parlementaire truc'

Zowel D66 en de ChristenUnie vestigt zijn hoop op een commissie die staatssecretaris Harbers dinsdag in het leven riep. Deze commissie moet, wat een meerderheid van de Kamer betreft, onderzoeken hoe de procedures versneld kunnen worden.

De PvdA en PVV noemden de instelling van een commissie een "parlementaire truc" die ervoor moet zorgen dat de situatie politiek gesust wordt. Sietse Fritsma (PVV) wees erop dat er al een onderzoek naar de knelpunten in het asielsysteem is uitgevoerd, terwijl PvdA'er Attje Kuiken opmerkte dat niet bekend is wie zitting zullen nemen in de commissie, wat er precies onderzocht wordt en hoelang het onderzoek moet duren. Fritsma: "Dit is politieke lafheid. De zaak wordt op de lange baan geschoven."

Fritsma hekelde de gang van zaken rond de voorkomen uitzetting en vindt de kwestie illustratief voor wat hij "het failliet van het Nederlands vreemdelingenbeleid" noemt. De PVV vindt dat de zaak-Lily en Howick heeft aangetoond dat "liegen en bedriegen" beloond wordt in het huidige systeem. "Rechterlijke uitspraken hebben geen waarde meer", aldus de PVV'er, die vindt dat media-aandacht ervoor zorgt dat gebruik wordt gemaakt van de discretionaire bevoegdheid.

Zaak-Lili en Howick is 'uniek besluit'

GroenLinks wees er juist op dat de bevoegdheid van de staatssecretaris om in te grijpen in de wet staat, juist wanneer de situatie na een rechterlijke uitspraak verandert. Harbers herhaalde in het debat dat daar afgelopen weekend sprake van was.

De staatssecretaris herhaalde het kabinetsstandpunt dat het besluit een "uniek besluit" is geweest dat verder geen gevolgen heeft voor kinderen die in vergelijkbare situaties verkeren.

Lili en Howick zouden zaterdag na jaren verblijf in Nederland naar Armenië teruggestuurd worden. Verschillende instanties hadden bepaald dat de kinderen geen recht op verblijf hadden.

