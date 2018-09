Rutte wil na zaak Lili en Howick niet over verruiming kinderpardon praten

Rutte zei maandag na het wekelijkse coalitieoverleg dat het besluit dat de twee kinderen alsnog mogen blijven "een uniek besluit in een unieke zaak" is. "We hebben een eerlijk en stevig asielbeleid", voegde hij daaraan toe.

Lili en Howick zouden zaterdag na jaren verblijf in Nederland naar Armenië teruggestuurd worden. Verschillende instanties hadden bepaald dat de kinderen geen recht op verblijf hadden. Over de uitzetting van de kinderen zei de premier afgelopen vrijdag: "Soms moet je hard zijn."

Nadat bekend werd dat de kinderen zaterdag ondergedoken waren, besloot staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) alsnog gebruik te maken van zijn discretionaire bevoegdheid.

Na de maatschappelijke verontwaardiging die de dreigende uitzetting teweeg heeft gebracht, klinkt de roep om een verruiming van het kinderpardon. De petitie Ze zijn al thuis heeft inmiddels honderdduizend handtekeningen opgeleverd. De ondertekenaars pleiten voor een verruiming van het huidige kinderpardon.

Ongeveer vierhonderd kinderen bevinden zich op dit moment in een soortgelijke situatie als waarin Lili en Howick zaten.

Coalitie wil procedure inkorten

De coalitiepartijen spraken in het regeerakkoord af het kinderpardon niet uit te breiden. Een van de redenen voor de schrijnende situaties die het huidige asielbeleid creëert, heeft te maken met de lengte van de procedures.

De coalitie heeft zich in het regeerakkoord voorgenomen de procedure te versnellen. Daar wil ook D66-leider Alexander Pechtold zich aan houden. "Het regeerakkoord is duidelijk", verklaarde ook Alexander Pechtold van D66. "We gaan echt kijken hoe die lange procedures die tot dit soort individuele drama's kunnen leiden korter kunnen in de asielprocedure. Ik denk dat dat helderheid geeft."